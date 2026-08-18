Calzado y zapatillas blancas para mujer

Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Nike Vomero Premium
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
229,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Nike Vomero Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
179,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
+3
Superventas
Nike V5 RNR
Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
89,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Mujer
139,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Initiator
Zapatillas - Mujer
84,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Mujer
79,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 Shadow
Zapatillas - Mujer
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Zapatillas - Mujer
Nike Tennis Classic
Zapatillas - Mujer
89,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Winflo 12
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
109,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Revolution 8
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
64,99 €
Nike Run Defy
Nike Run Defy Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Nike Run Defy
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
59,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Nike Quest 7
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
79,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Superventas
Nike Pegasus Premium
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
209,99 €
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
Lo último
A'Two "White Label LX"
A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
159,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
129,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Mujer
ACG Zegama Trail
Zapatillas de trail running - Mujer
169,99 €
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Zapatillas - Mujer
Nike Tennis Classic
Zapatillas - Mujer
109,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Zapatillas - Mujer
Nike Dunk Low
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike First Sight Mirage
Nike First Sight Mirage Zapatillas - Mujer
Nike First Sight Mirage
Zapatillas - Mujer
159,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Zapatillas de golf
Materiales reciclados
Nike Infinity G NN
Zapatillas de golf
89,99 €
Nike SB Chron 2 Canvas
Nike SB Chron 2 Canvas Zapatillas de skateboard
Nike SB Chron 2 Canvas
Zapatillas de skateboard
69,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules para antes del partido - Mujer
Próximamente
Nike Mind 001
Mules para antes del partido - Mujer
89,99 €

Calzado y zapatillas para mujer blancas: modelos frescos y flexibles

Mejora tu rendimiento con unas zapatillas blancas para mujer que combinan comodidad y firmeza. La amortiguación elástica y la espuma en la mediasuela ofrecen una sensación mullida, al tiempo que la suela antideslizante y con tracción proporciona un mayor control. Gracias a los tejidos transpirables, el confort y la frescura se mantienen en todo momento cuando te esfuerzas al máximo. Además, con la amplia variedad de estilos disponibles, desde robustos y llamativos hasta elegantes y minimalistas, es muy fácil encontrar el par perfecto para ti. Todos tienen en común un diseño de alto rendimiento que te ayuda a seguir adelante en las actividades más exigentes.


Mejora cada movimiento


Siente los pies ligeros cuando acumulas kilómetros. Descubre las zapatillas blancas de mujer con amortiguación Nike Air, que favorece un despegue rápido del suelo e impulsa tus pasos mientras entrenas. También es muy reactiva y ofrece un potente retorno de energía, para que no dejes de moverte. ¿Buscas un par que sea fiable y cómodo? Con los modelos con la suela interior acolchada, te sentirás como si caminaras entre nubes, al tiempo que la mediasuela de espuma proporciona la flexibilidad y sujeción necesarias para mejorar el rendimiento.


Mantén la frescura


Tanto si entrenas a tope en el gimnasio como si prefieres pisar fuerte en los senderos, te ayudamos a conservar la frescura y la concentración. Tenemos zapatillas para mujer blancas con piezas de malla en zonas clave, que favorecen el flujo de aire y aumentan la transpirabilidad para evitar distracciones mientras te esfuerzas al máximo. Para un impulso extra, busca las opciones con perforaciones en la puntera, ya que brindan elasticidad, además de mayor transpirabilidad.


Lleva el control


Cuando quieres darlo todo, necesitas un calzado fiable. Las zapatillas blancas para mujer con capas moldeadas en la suela interior crean un cómodo ajuste ceñido que proporciona sujeción. Los modelos con placa de TPU en el talón aportan estabilidad en los laterales para que des cada paso con confianza, al tiempo que la suela exterior de goma aporta agarre y una tracción duradera. Si quieres mantener el pie bien sujeto hasta la ultima repetición, las zapatillas con estructura de plástico en el lateral ofrecen mayor sensación de firmeza.


Estilos perfectos para ti


Encuentra unas zapatillas blancas para mujer que expresen tu personalidad. Las opciones que combinan piel auténtica y sintética crean un look a capas de gran durabilidad, en el que los revestimientos cosidos aportan elegancia y un estilo aerodinámico. ¿Buscas un par con un toque prémium? Los detalles en ante suave realzan instantáneamente tus zapatillas. Escoge un par de perfil bajo y estilo informal, o decántate por unas zapatillas altas que transmitan el estilo fresco de las canchas de baloncesto. También tenemos modelos para destacar en tus deportes favoritos, desde el campo de golf hasta la pista de tenis.


Nuestro nuevo desafío


¿Preparada para llegar más lejos? Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige las zapatillas blancas de mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Es solo una de las formas en las que afrontamos este reto.