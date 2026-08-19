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Artículos de baloncesto del Black Friday 2026 de Nike

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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
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Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
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Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Zapatillas de baloncesto
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Nike Dominate 8P
Nike Dominate 8P Baloncesto
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LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
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Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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Milwaukee Bucks Icon Edition
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Zapatillas de baloncesto - Niño/a
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30 % de descuento
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Los Angeles Lakers Nike Swingman Camiseta Nike NBA - Hombre
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Chicago Bulls Essential
Chicago Bulls Essential Camiseta Nike NBA - Hombre
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LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" Zapatillas de baloncesto
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LeBron "Old Glory"
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Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies Camiseta Nike NBA - Hombre
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NBA Essential
NBA Essential Camiseta de la NBA Nike - Hombre
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Ja Morant
Ja Morant Camiseta Nike NBA - Hombre
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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30 % de descuento
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT de 13 cm - Hombre
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Nike Standard Issue
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LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
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Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre
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Milwaukee Bucks Essential
Milwaukee Bucks Essential Camiseta Nike NBA - Hombre
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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
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Memphis Grizzlies Essential
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LeBron XXIII "Old Glory"
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Chicago Bulls Courtside Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre
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Golden State Warriors Courtside Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre
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Chicago Bulls Courtside Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre
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Milwaukee Bucks Association Edition
Milwaukee Bucks Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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Los Angeles Lakers Essential
Los Angeles Lakers Essential Camiseta Nike NBA - Hombre
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Book 2 "Spiridon"
Book 2 "Spiridon" Zapatillas de baloncesto
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Milwaukee Bucks Courtside Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre
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Nike
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LeBron "Dreams and Nightmares"
LeBron "Dreams and Nightmares" Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
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Kobe
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Kobe
Kobe Camiseta técnica sin mangas - Hombre
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Nike Crossover
Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer
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LeBron
LeBron Camiseta Nike NBA - Hombre
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Memphis Grizzlies Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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Golden State Warriors Essential Camiseta Nike NBA - Hombre
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LeBron "For The Record" Nike Camiseta de baloncesto - Hombre
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Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre
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Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
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Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Camiseta Nike NBA - Hombre
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Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
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Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre
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Boston Celtics Courtside
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Kobe
Kobe Pantalón de baloncesto de tejido Fleece Dri-FIT - Hombre
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Nike Crossover
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LeBron
LeBron Camiseta Nike NBA - Hombre
LeBron
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Golden State Warriors Essential
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LeBron "For The Record"
LeBron "For The Record" Nike Camiseta de baloncesto - Hombre
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Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre
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Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition
Memphis Grizzlies 2023/24 Icon Edition Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
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Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Camiseta Nike NBA - Hombre
Giannis Antetokounmpo
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Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
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Los Angeles Lakers Courtside
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Camisetas de baloncesto para el Black Friday de Nike 2026: demuestra tu afición

Nada refleja el estilo urbano como una camiseta de baloncesto. En la cancha o en el parque, deja claro cuál es tu pasión con una icónica camiseta de la NBA con los colores de tu equipo. Sea cual sea el tuyo, todas las camisetas tienen algo en común: el compromiso de Nike con la innovación. Ejemplo de ello es nuestra tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente y mantengas la transpirabilidad y la comodidad. Y con las ofertas en artículos de baloncesto para el Black Friday de Nike, ahora es el momento de renovar tu equipación.

Cuando necesitas algo más que unas zapatillas altas, opta por los modelos de baloncesto. Detrás de cada diseño clásico de Nike, como las Jordans o las LeBrons, hay gran tecnología: desde los materiales ligeros y transpirables, que ofrecen un confort total, hasta la sujeción y la amortiguación, que aportan protección y seguridad. Hemos desarrollado agarres para la suela con control de tracción para ayudarte a frenar y arrancar rápidamente en la pista, así como cordones innovadores que mantienen el pie protegido. No es de extrañar que los mejores jugadores adoren estas zapatillas. Aprovecha las ofertas del Black Friday de Nike en camisetas y zapatillas de baloncesto, y márcate un tanto.