Camisetas de baloncesto para el Black Friday de Nike 2026: demuestra tu afición
Nada refleja el estilo urbano como una camiseta de baloncesto. En la cancha o en el parque, deja claro cuál es tu pasión con una icónica camiseta de la NBA con los colores de tu equipo. Sea cual sea el tuyo, todas las camisetas tienen algo en común: el compromiso de Nike con la innovación. Ejemplo de ello es nuestra tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente y mantengas la transpirabilidad y la comodidad. Y con las ofertas en artículos de baloncesto para el Black Friday de Nike, ahora es el momento de renovar tu equipación.
Cuando necesitas algo más que unas zapatillas altas, opta por los modelos de baloncesto. Detrás de cada diseño clásico de Nike, como las Jordans o las LeBrons, hay gran tecnología: desde los materiales ligeros y transpirables, que ofrecen un confort total, hasta la sujeción y la amortiguación, que aportan protección y seguridad. Hemos desarrollado agarres para la suela con control de tracción para ayudarte a frenar y arrancar rápidamente en la pista, así como cordones innovadores que mantienen el pie protegido. No es de extrañar que los mejores jugadores adoren estas zapatillas. Aprovecha las ofertas del Black Friday de Nike en camisetas y zapatillas de baloncesto, y márcate un tanto.