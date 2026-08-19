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Zapatillas del Nike Black Friday 2026

(327)
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
30 % de descuento
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas de running - Hombre
Nike Initiator
Zapatillas de running - Hombre
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "Three"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Chanclas - Hombre
Nike ReactX Rejuven8 SE
Chanclas - Hombre
30 % de descuento
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a
Nike Star Runner 5
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Mujer
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Hombre
Nike P-6000
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
30 % de descuento
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Zapatillas - Hombre
Nike Dunk Low Retro
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Zapatillas de baloncesto
Tatum 4 SE
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike United Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike United Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
Nike Court Vision Low
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
A'One "Lem and Lime"
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
A'One "Lem and Lime"
A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Luka 77 "Chicago"
Luka 77 "Chicago" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Luka 77 "Chicago"
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Zapatillas - Hombre
Nike Shox NZ
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 270
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
Superventas
Nike Stellar Ride
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
30 % de descuento
Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid Alt SE
Air Jordan 1 Mid Alt SE Zapatillas - Niño/a
Air Jordan 1 Mid Alt SE
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Maxfly 2
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol sala - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol sala - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Zapatillas de training - Mujer
Nike In-Season TR 14
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Zapatillas - Hombre
Jordan Trunner O/S
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
Nike Vapor 12
Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
30 % de descuento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike United Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Air Max TL 2,5
Nike Air Max TL 2,5 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max TL 2,5
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Air Jordan MVP 92
Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Hombre
Air Jordan MVP 92
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Jordan 1 Low Alt SE
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Jordan Max Aura 7
Jordan Max Aura 7 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Jordan Max Aura 7
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Zapatillas - Bebé e infantil
Jordan 1 Low Alt SE
Zapatillas - Bebé e infantil
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
+1
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Shox Ride 2
Nike Shox Ride 2 Zapatillas - Hombre
Nike Shox Ride 2
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid Alt SE
Air Jordan 1 Mid Alt SE Zapatillas - Niño/a
Air Jordan 1 Mid Alt SE
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Maxfly 2
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol sala - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol sala - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Zapatillas de training - Mujer
Nike In-Season TR 14
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Zapatillas - Hombre
Jordan Trunner O/S
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
Nike Vapor 12
Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
30 % de descuento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike United Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Air Max TL 2,5
Nike Air Max TL 2,5 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max TL 2,5
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Air Jordan MVP 92
Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Hombre
Air Jordan MVP 92
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Jordan 1 Low Alt SE
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Jordan Max Aura 7
Jordan Max Aura 7 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Jordan Max Aura 7
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Zapatillas - Bebé e infantil
Jordan 1 Low Alt SE
Zapatillas - Bebé e infantil
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
+1
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Shox Ride 2
Nike Shox Ride 2 Zapatillas - Hombre
Nike Shox Ride 2
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento

Zapatillas del Black Friday de Nike: encuentra el ritmo perfecto 2026

En las rebajas de zapatillas para el Black Friday de Nike, encontrarás calzado icónico de Nike: desde diseños retro hasta aquellos que incorporan la última tecnología. Tanto si tu objetivo es acumular kilómetros como si vas a darlo todo en el gimnasio o a recorrer las calles con tus nuevas zapatillas, podrás disfrutar de una gran sujeción y comodidad en cada paso que des. Descubre las ofertas en zapatillas para el Black Friday 2026 de Nike para que te lleven a donde necesites ir. Elige un modelo con detalles innovadores para superar a tus competidores o apuesta por un estilo con un toque retro: las zapatillas de media caña con diseños vintage de béisbol tienen ese aire de antaño.

Encuentra los clásicos de siempre y los nuevos favoritos

Busca zapatillas con unidades Air Max en las ofertas de calzado Black Friday de Nike. Las unidades Air aparecieron por primera vez en nuestros modelos en 1978 y siguen proporcionando una amortiguación ligera y la comodidad insuperable que tanto te gusta. Con ellas en tus pies, la sensación de suavidad y flexibilidad en cada pisada es insuperable. Además, las zapatillas Air Max presentan detalles originales, como los ribetes y las costuras visibles, que aportan un toque moderno a los clásicos diseños retro. O elige nuestros últimos lanzamientos, de estilo vanguardista y futurista, con goma transparente y diseños aerodinámicos.

Mantén la comodidad con unas zapatillas transpirables

La ventilación mantiene los pies frescos cuando te esfuerzas al máximo. Las zapatillas deportivas del Black Friday de Nike con malla transpirable dejan entrar el aire fresco para que el pie esté cómodo y seco, y tú tengas la concentración necesaria para seguir adelante. Las zapatillas de malla incluyen detalles reforzados de gran durabilidad para las partes más duras de tus entrenamientos. Busca las ofertas Black Friday de Nike en zapatillas con talón reforzado, que aportan sujeción y seguridad al pie en cada pisada.

Seguridad en cualquier deporte

Las suelas de goma proporcionan una tracción duradera en el suelo con cada paso y cada salto. Conseguirás una pisada estable, kilómetro tras kilómetro, en la pista, el asfalto o la cinta de correr. Las zapatillas Nike del Black Friday con suela exterior de goma ofrecen un fuerte agarre y una gran reactividad en cualquier superficie en la que te encuentres. Además, las suelas estriadas brindan flexibilidad para que tus zapatillas se adapten al movimiento natural de los pies.

Zapatillas del Black Friday de Nike funcionales y futuristas

En nuestras zapatillas todos los detalles cuentan. Los diseños clásicos, como el icónico Swoosh, se combinan con paneles de malla para lograr un estilo vanguardista. Escoge diseños monocromáticos y zapatillas blancas o negras que combinan con todo, desde tus prendas de deporte hasta la ropa de calle. O decántate por modelos de vistosos colores en las ofertas Black Friday de zapatillas Nike si quieres destacar entre la multitud.

Equípate con las características más innovadoras

Las zapatillas con trabillas en el talón y la lengüeta te permiten calzarte rápidamente para comenzar el entrenamiento en cuestión de segundos. Los novedosos sistemas de cordones ofrecen un ajuste personalizado para que tus pies estén bien protegidos. Busca zapatillas con un diseño de cordón rápido para lograr un ajuste más seguro sin complicaciones. Vayas donde vayas, hazlo cómodamente con nuestras ofertas del Black Friday de Nike.