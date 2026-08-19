Zapatillas del Black Friday de Nike: encuentra el ritmo perfecto 2026
En las rebajas de zapatillas para el Black Friday de Nike, encontrarás calzado icónico de Nike: desde diseños retro hasta aquellos que incorporan la última tecnología. Tanto si tu objetivo es acumular kilómetros como si vas a darlo todo en el gimnasio o a recorrer las calles con tus nuevas zapatillas, podrás disfrutar de una gran sujeción y comodidad en cada paso que des. Descubre las ofertas en zapatillas para el Black Friday 2026 de Nike para que te lleven a donde necesites ir. Elige un modelo con detalles innovadores para superar a tus competidores o apuesta por un estilo con un toque retro: las zapatillas de media caña con diseños vintage de béisbol tienen ese aire de antaño.
Encuentra los clásicos de siempre y los nuevos favoritos Busca zapatillas con unidades Air Max en las ofertas de calzado Black Friday de Nike. Las unidades Air aparecieron por primera vez en nuestros modelos en 1978 y siguen proporcionando una amortiguación ligera y la comodidad insuperable que tanto te gusta. Con ellas en tus pies, la sensación de suavidad y flexibilidad en cada pisada es insuperable. Además, las zapatillas Air Max presentan detalles originales, como los ribetes y las costuras visibles, que aportan un toque moderno a los clásicos diseños retro. O elige nuestros últimos lanzamientos, de estilo vanguardista y futurista, con goma transparente y diseños aerodinámicos.
Mantén la comodidad con unas zapatillas transpirables
La ventilación mantiene los pies frescos cuando te esfuerzas al máximo. Las zapatillas deportivas del Black Friday de Nike con malla transpirable dejan entrar el aire fresco para que el pie esté cómodo y seco, y tú tengas la concentración necesaria para seguir adelante. Las zapatillas de malla incluyen detalles reforzados de gran durabilidad para las partes más duras de tus entrenamientos. Busca las ofertas Black Friday de Nike en zapatillas con talón reforzado, que aportan sujeción y seguridad al pie en cada pisada.
Seguridad en cualquier deporte
Las suelas de goma proporcionan una tracción duradera en el suelo con cada paso y cada salto. Conseguirás una pisada estable, kilómetro tras kilómetro, en la pista, el asfalto o la cinta de correr. Las zapatillas Nike del Black Friday con suela exterior de goma ofrecen un fuerte agarre y una gran reactividad en cualquier superficie en la que te encuentres. Además, las suelas estriadas brindan flexibilidad para que tus zapatillas se adapten al movimiento natural de los pies.
Zapatillas del Black Friday de Nike funcionales y futuristas
En nuestras zapatillas todos los detalles cuentan. Los diseños clásicos, como el icónico Swoosh, se combinan con paneles de malla para lograr un estilo vanguardista. Escoge diseños monocromáticos y zapatillas blancas o negras que combinan con todo, desde tus prendas de deporte hasta la ropa de calle. O decántate por modelos de vistosos colores en las ofertas Black Friday de zapatillas Nike si quieres destacar entre la multitud.
Equípate con las características más innovadoras Las zapatillas con trabillas en el talón y la lengüeta te permiten calzarte rápidamente para comenzar el entrenamiento en cuestión de segundos. Los novedosos sistemas de cordones ofrecen un ajuste personalizado para que tus pies estén bien protegidos. Busca zapatillas con un diseño de cordón rápido para lograr un ajuste más seguro sin complicaciones. Vayas donde vayas, hazlo cómodamente con nuestras ofertas del Black Friday de Nike.