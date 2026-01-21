Descuentos del Black Friday de Nike en yoga: perfecciona cada postura
Nuestras ofertas del Black Friday de Nike en yoga están pensadas para mejorar tu experiencia, ya seas principiante en los saludos al sol o profesional del Vinyasa. Si quieres total libertad para moverte, estirarte y doblarte, nuestra versátil equipación de yoga será la compañera perfecta para desplegar tu potencial, incluso en las posturas más complicadas.
¿Tienes clase de alta intensidad o sesión dura de yoga? Elige ropa Nike con descuentos en el Black Friday confeccionada con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor y lo extiende por la superficie para que se evapore rápidamente y así el cuerpo se mantenga fresco y seco. Además, el tejido Nike Infinalon extrasuave y superflexible te permite moverte sin restricciones. Este material duradero, diseñado para un extraordinario confort, se adapta a los movimientos mientras cambias entre posturas para que nada te distraiga de tu objetivo. Además, nuestros leggings de yoga están fabricados en tejido InfinaSoft, con cobertura a prueba de sentadillas para que practiques con total confianza.
En Nike, sabemos que la comodidad es fundamental para perfeccionar las posturas de yoga. Por eso, nuestra equipación incluye distintos cortes y ajustes para todos los gustos. Elige leggings elegantes de cintura alta o partes de arriba ajustadas para un look depurado. ¿Prefieres un estilo menos ceñido? Escoge camisetas holgadas, modelos transpirables de largo cropped y pantalones de deporte amplios. En las promociones del Black Friday en prendas de yoga Nike, encontrarás los colores y motivos que vayan con tu estilo, desde tonos llamativos hasta colores discretos.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, busca diseños de yoga Nike con descuento Black Friday que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.