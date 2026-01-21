  1. Nike Black Friday
Yoga Nike Black Friday 2025

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Camiseta deportiva - Hombre
Camiseta deportiva - Hombre
25 % de descuento
Nike Zenvy Parte de arriba de manga larga con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Parte de arriba de manga larga con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Body de 7/8 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Body de 7/8 Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla y estampado - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla y estampado - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
35 % de descuento
Nike Zenvy Cárdigan oversize Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Cárdigan oversize Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Camiseta de manga larga Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta de manga larga Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike Zenvy Rib Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike Form Pantalón versátil con dobladillo abierto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Pantalón versátil con dobladillo abierto Dri-FIT - Hombre
40 % de descuento
Nike Primary Sudadera con capucha con cremallera completa Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Sudadera con capucha con cremallera completa Therma-FIT - Hombre
40 % de descuento
Nike Pro Sudadera con capucha y capa intermedia de entrenamiento Dri-FIT - Hombre
Sudadera con capucha y capa intermedia de entrenamiento Dri-FIT - Hombre
20 % de descuento
Nike Unlimited Pantalón versátil con bajos con cremallera Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Pantalón versátil con bajos con cremallera Dri-FIT ADV - Hombre
40 % de descuento
Nike Primary Sudadera con cuello redondo versátil Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Sudadera con cuello redondo versátil Therma-FIT - Hombre
40 % de descuento
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
50 % de descuento
Nike Pro Indy Plunge Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
50 % de descuento
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike One Classic Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike One Classic Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
24 % de descuento
Nike Totality Pantalón corto versátil Dri-FIT de 23 cm sin forro - Hombre
Materiales reciclados
Pantalón corto versátil Dri-FIT de 23 cm sin forro - Hombre
34 % de descuento
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Nike One Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Flex Gomas para el pelo (paquete de 6)
Gomas para el pelo (paquete de 6)
14 % de descuento

Descuentos del Black Friday de Nike en yoga: perfecciona cada postura

Nuestras ofertas del Black Friday de Nike en yoga están pensadas para mejorar tu experiencia, ya seas principiante en los saludos al sol o profesional del Vinyasa. Si quieres total libertad para moverte, estirarte y doblarte, nuestra versátil equipación de yoga será la compañera perfecta para desplegar tu potencial, incluso en las posturas más complicadas.


¿Tienes clase de alta intensidad o sesión dura de yoga? Elige ropa Nike con descuentos en el Black Friday confeccionada con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor y lo extiende por la superficie para que se evapore rápidamente y así el cuerpo se mantenga fresco y seco. Además, el tejido Nike Infinalon extrasuave y superflexible te permite moverte sin restricciones. Este material duradero, diseñado para un extraordinario confort, se adapta a los movimientos mientras cambias entre posturas para que nada te distraiga de tu objetivo. Además, nuestros leggings de yoga están fabricados en tejido InfinaSoft, con cobertura a prueba de sentadillas para que practiques con total confianza.


En Nike, sabemos que la comodidad es fundamental para perfeccionar las posturas de yoga. Por eso, nuestra equipación incluye distintos cortes y ajustes para todos los gustos. Elige leggings elegantes de cintura alta o partes de arriba ajustadas para un look depurado. ¿Prefieres un estilo menos ceñido? Escoge camisetas holgadas, modelos transpirables de largo cropped y pantalones de deporte amplios. En las promociones del Black Friday en prendas de yoga Nike, encontrarás los colores y motivos que vayan con tu estilo, desde tonos llamativos hasta colores discretos.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, busca diseños de yoga Nike con descuento Black Friday que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.