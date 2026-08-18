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  2. Ropa

Ropa del Black Friday 2026 de Nike

(707)
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29 % de descuento
Nike Swim
Nike Swim Pantalón corto de vóleibol de 13 cm con forro interior - Hombre
Nike Swim
Pantalón corto de vóleibol de 13 cm con forro interior - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Camiseta - Hombre
Nike N.A.C.
Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta corta - Mujer
Nike Sportswear Chill Knit
Camiseta corta - Mujer
30 % de descuento
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
Nike Swim HydraStrong Essential
Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
30 % de descuento
Nike One Fitted
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One Fitted
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
30 % de descuento
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
Nike Sportswear
Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
29 % de descuento
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
30 % de descuento
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike
Nike Camiseta de running Dri-FIT - Hombre
Nike
Camiseta de running Dri-FIT - Hombre
28 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
30 % de descuento
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
29 % de descuento
Nike Club
Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
30 % de descuento
Nike
Nike Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a
Nike
Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a
28 % de descuento
Luka
Luka Camiseta - Hombre
Luka
Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Alate Minimalist
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
29 % de descuento
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
29 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running híbrido Dri-FIT de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running híbrido Dri-FIT de 13 cm - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
28 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
29 % de descuento
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
Nike Sportswear
Camiseta - Hombre
28 % de descuento
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Camiseta con logotipo 3.0 - Niño/a
Lo último
Jordan Flight Essentials
Camiseta con logotipo 3.0 - Niño/a
20 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Niño/a
Nike Sportswear
Camiseta - Niño/a
27 % de descuento
Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Calcetines largos ligeros (2 pares) - Mujer
Nike Everyday Plus
Calcetines largos ligeros (2 pares) - Mujer
27 % de descuento
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón corto con estampado - Hombre
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalón corto con estampado - Hombre
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de tejido Woven con malla interior - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de tejido Woven con malla interior - Mujer
30 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Diamond Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
29 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
30 % de descuento
Nike Club
Nike Club Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
Nike Club
Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
30 % de descuento
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
30 % de descuento
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
29 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre
30 % de descuento
Jordan
Jordan Jordan Pantalón corto de tejido Woven Jumpman para jugar - Niño/a
Lo último
Jordan
Jordan Pantalón corto de tejido Woven Jumpman para jugar - Niño/a
30 % de descuento
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Nike Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Jordan
Jordan Chaqueta acolchada Brooklyn - Niño/a
Lo último
Jordan
Chaqueta acolchada Brooklyn - Niño/a
30 % de descuento
Nike One
Nike One Mono Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mono Dri-FIT - Niña
30 % de descuento
Jordan
Jordan Mono con capucha Jumpman - Bebé (0-9 M)
Lo último
Jordan
Mono con capucha Jumpman - Bebé (0-9 M)
30 % de descuento
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
30 % de descuento
Jordan
Jordan Camiseta deportiva - Niño/a
Lo último
Jordan
Camiseta deportiva - Niño/a
30 % de descuento
Nike
Nike Pantalón cargo doble - Niño/a
Lo último
Nike
Pantalón cargo doble - Niño/a
30 % de descuento
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Camiseta - Niño/a
Lo último
Jordan Brooklyn Essentials
Camiseta - Niño/a
30 % de descuento
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
30 % de descuento
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
30 % de descuento
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
Jordan Sport Crossover
Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
30 % de descuento
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Milwaukee Bucks Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Camiseta Realtree - Hombre
Jordan Brooklyn
Camiseta Realtree - Hombre
30 % de descuento
Nike
Nike Camiseta Dri-FIT - Niño/a
Nike
Camiseta Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
Nike Sportswear Chill Poplin
Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Camiseta de estilo festival tie-dye - Hombre
Jordan Brooklyn
Camiseta de estilo festival tie-dye - Hombre
30 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 18 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 18 cm - Hombre
30 % de descuento
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Conjunto de dos piezas con pantalón corto Futura Icon - Niño/a pequeño/a
Lo último
Nike Sportswear
Conjunto de dos piezas con pantalón corto Futura Icon - Niño/a pequeño/a
29 % de descuento
Nike Air
Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
Materiales reciclados
Nike Air
Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
30 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
30 % de descuento
Nike Academy+
Nike Academy+ Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy+
Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Calcetines tobilleros (6 pares) - Niño/a
Jordan Everyday Essentials
Calcetines tobilleros (6 pares) - Niño/a
28 % de descuento
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Medias largas de fútbol
Materiales reciclados
NikeGrip Vapor Strike
Medias largas de fútbol
28 % de descuento
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Los Angeles Lakers Nike Swingman Camiseta Nike NBA - Hombre
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Camiseta Nike NBA - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes ceñida con estampado - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes ceñida con estampado - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta deportiva Shrunken - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta deportiva Shrunken - Mujer
30 % de descuento
Jordan
Jordan Mono con capucha Jumpman - Bebé (0-9 M)
Lo último
Jordan
Mono con capucha Jumpman - Bebé (0-9 M)
30 % de descuento
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
30 % de descuento
Jordan
Jordan Camiseta deportiva - Niño/a
Lo último
Jordan
Camiseta deportiva - Niño/a
30 % de descuento
Nike
Nike Pantalón cargo doble - Niño/a
Lo último
Nike
Pantalón cargo doble - Niño/a
30 % de descuento
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Camiseta - Niño/a
Lo último
Jordan Brooklyn Essentials
Camiseta - Niño/a
30 % de descuento
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
30 % de descuento
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
30 % de descuento
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
Jordan Sport Crossover
Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
30 % de descuento
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Milwaukee Bucks Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Camiseta Realtree - Hombre
Jordan Brooklyn
Camiseta Realtree - Hombre
30 % de descuento
Nike
Nike Camiseta Dri-FIT - Niño/a
Nike
Camiseta Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
Nike Sportswear Chill Poplin
Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Camiseta de estilo festival tie-dye - Hombre
Jordan Brooklyn
Camiseta de estilo festival tie-dye - Hombre
30 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 18 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 18 cm - Hombre
30 % de descuento
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Conjunto de dos piezas con pantalón corto Futura Icon - Niño/a pequeño/a
Lo último
Nike Sportswear
Conjunto de dos piezas con pantalón corto Futura Icon - Niño/a pequeño/a
29 % de descuento
Nike Air
Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
Materiales reciclados
Nike Air
Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
30 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
30 % de descuento
Nike Academy+
Nike Academy+ Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy+
Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Calcetines tobilleros (6 pares) - Niño/a
Jordan Everyday Essentials
Calcetines tobilleros (6 pares) - Niño/a
28 % de descuento
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Medias largas de fútbol
Materiales reciclados
NikeGrip Vapor Strike
Medias largas de fútbol
28 % de descuento
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Los Angeles Lakers Nike Swingman Camiseta Nike NBA - Hombre
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Camiseta Nike NBA - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes ceñida con estampado - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes ceñida con estampado - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta deportiva Shrunken - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta deportiva Shrunken - Mujer
30 % de descuento

Ofertas del Black Friday de Nike en ropa 2026: actualiza tus prendas deportivas

Renueva tus kits de entrenamiento y tu armario con nuestras ofertas del Black Friday 2026 de Nike en ropa. Nuestras prendas presentan tejidos innovadores que te ayudan a superar tus metas tanto en el gimnasio como en la pista o en el campo. En nuestras promociones del Black Friday de Nike en ropa para hombre, mujer y niño/a, encontrarás sportswear ideal para entrenar duro.


Tecnología Nike para tus retos más difíciles

Cuando tus entrenamientos alcanzan la máxima intensidad, necesitas tejidos que mantengan la frescura para que te concentres en la sesión. La ropa deportiva del Black Friday de Nike con tecnología Dri-FIT capilariza el sudor de la piel para que las prendas se sequen más rápido. Así, podrás seguir entrenando con total comodidad y dar el máximo. Además, el sportswear con tejido Nike Breathe ayuda a liberar el aire caliente y proporciona ventilación en las zonas que alcanzan mayor temperatura. De esta manera, el cuerpo se mantiene fresco durante más tiempo.

Calentamientos al frío

Cuando empiece a refrescar, es hora de elegir ropa deportiva que mantenga la calidez. Las sudaderas de tejido Fleece cepillado son perfectas para retener el calor y combinar con otras prendas. Además, las sudaderas con capucha y bolsillos son ideales para guardar los objetos personales y proteger las manos del frío. Escoge partes de arriba con cierre de media cremallera o completa para controlar la protección y la ventilación.

Ropa del Black Friday de Nike para el mal tiempo

Los abrigos y chaquetas Nike crean un escudo que te protege de la humedad y del frío. Busca ofertas del Black Friday de Nike en chaquetas con aislamiento sintético: ofrecen protección sin añadir volumen para que nada te frene. Los abrigos deportivos con forro de tejido Fleece proporcionan suavidad y comodidad en condiciones climáticas adversas. Los abrigos con capucha te dan más cobertura y protección cuando llueve para que no te mojes. Encuentra ofertas en ropa para el aire libre diseñada específicamente para niño/a. Con nuestros abrigos y chaquetas, podrá pasar todo el tiempo que quiera fuera sin tener frío.

Prendas deportivas que se mueven contigo

Nuestros leggings y pantalones, ya sean largos o cortos, ofrecen el equilibrio adecuado entre libertad de movimiento y protección. Son de tejido ligero y duradero para resistir tus sesiones de entrenamiento. Los pantalones de las ofertas del Black Friday de Nike acompañan los movimientos del cuerpo para que puedas agacharte o saltar con facilidad, incluso en los ejercicios más intensos. Elige los leggings o las mallas de compresión para tener una sujeción firme y ceñida a la hora de entrenar. Los tejidos elásticos facilitan los movimientos naturales, sea cual sea el deporte que practiques.

Crea tu propio look con los chándales Nike

Tanto para caminar hasta el gimnasio como para entrenar al aire libre, necesitas ropa que sea cómoda y se adapte a ti. Elige nuestros chándales completos para tener un look coordinado. Nuestras partes de arriba y joggers presentan diseños amplios con la elasticidad ideal para tener libertad total de movimiento. Las prendas en oferta del Black Friday de Nike cuentan con cinturas elásticas con cordón para ajustarse cómodamente, además de bajos de punto elástico para mantener el aire frío a raya. Opta por un chándal con partes a juego o combina diferentes prendas para crear un look personalizado con tu propio estilo.