Revive el look clásico de las Nike Blazer de perfil medio
Las Nike Blazer de perfil medio, una combinación de estilo retro y detalles actuales, son un versátil complemento para cualquier look. Incluyen una zona del tobillo acolchada para proporcionar más comodidad, además de una suela exterior de goma que no deja marcas para una durabilidad y una tracción duraderas. Elige entre los distintos colores y modelos disponibles en tallas para hombre y mujer. Echa un vistazo a la colección Nike Blazer completa o diseña una combinación de colores solo para ti.