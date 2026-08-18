Zapatillas Air Max 1 para mujer: confort sin límites
Cuando compites, la comodidad es lo primero. Por eso, nuestras zapatillas Air Max 1 para mujer te acompañarán hasta la meta. Este modelo combina una amortiguación prémium con líneas depuradas para lucir un estilo ideal en el gimnasio o de paseo. Tanto si sales a correr como si vas a explorar la ciudad, la tecnología Air Max proporciona una comodidad mullida que ofrece suavidad y sujeción. Además, su estructura reactiva y ligera absorbe los impactos para proporcionarte una sensación liviana en cada paso. Gracias a su diseño distintivo de cuatro ventanas, puedes ver nuestra innovadora tecnología Air Max en la mediasuela.
Haga el tiempo que haga, podrás llevar tranquilamente nuestras zapatillas Nike Air Max 1 para mujer. La protección ondulada antibarro reduce las salpicaduras, mientras que la suela exterior de goma proporciona un agarre seguro en superficies deslizantes. Elige modelos con suela exterior sintética resistente al agua, ideales para los días de lluvia. Si la durabilidad es prioritaria para ti, opta por las partes exteriores con mezcla de lona y piel, perfectas para diario. Encuentra modelos con perfil bajo y acolchado que resultan muy fáciles de poner y quitar. ¿Vas a entrenar con calor? Escoge modelos con paneles de malla ligeros que ofrecen ventilación en las zonas donde más lo necesitas.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, escoge las zapatillas Air Max 1 para mujer con la etiqueta Materiales sostenibles. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.