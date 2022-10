Faster Together: Shalane Flanagan y el Bowerman Track Club

Para Shalane Flanagan, ser entrenadora del Bowerman Track Club fue una prolongación natural de una carrera dedicada a colaborar con la comunidad de runners que la rodeaba para alcanzar nuevas alturas. En el club hablan del "efecto Shalane", una combinación mágica de ayuda y espíritu competitivo que aumenta la velocidad de quienes se encuentran a su alrededor. "Me hace gracia, porque no me da la sensación de estar haciendo nada del otro mundo, la verdad. Estar rodeada de personas geniales me da energía", dice Shalane. Como entrenadora, forma parte de una verdadera familia de runners (desde veteranos como Lopez Lomong hasta atletas revelación como Grant Fisher) que entrena en compañía para cumplir sus sueños.