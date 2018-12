SETMANA 18:

LA LÍNIA DE SORTIDA

Ho has aconseguit. Durant aquesta

setmana corre amb força i

seguretat. Utilitza tot el que has

après i el progrés que has

aconseguit. Estàs preparat per a la

cursa. Pots modificar aquesta

seqüència per adaptar-la a la teva

setmana, però recorda no fer carreres

de velocitat i de resistència en dies

consecutius i segueix les indicacions

relatives a les distàncies recomanades.

Per aconseguir fer un entrenament ben

complet, afegeix els entrenaments

de N+TC a la teva rutina i et posaràs

en forma ràpidament.

1 SETMANA PER A LA CURSA.