Programa d'entrenament de marató

La marató és la cursa de carretera definitiva. A més, el procés d'entrenament per a una marató és l'experiència de running definitiva.

Guanyaràs la resistència que necessites amb carreres llargues i de recuperació. A més, treballaràs per córrer de manera més eficient amb una gran selecció de carreres de velocitat, però el més important és que correràs de forma més intel·ligent, cosa que et permetrà arrasar a la línia de sortida definitiva.

Aquest programa està dissenyat amb un calendari de 18 setmanes i està pensat per adaptar-se al teu nivell d'experiència. L'objectiu és ser especialment flexible amb les teves necessitats mentre et prepares per encarar una marató. Pots unir-te a aquest programa quan vulguis, tant si la teva carrera és d'aquí a 12 setmanes com si és d'aquí a 18.

Tu controles com t'impliques en el programa i, per tant, també el profit que en treus. Nosaltres et recomanem un programa d'entrenament d'almenys 12 setmanes abans d'una marató perquè puguis córrer còmodament i completar els entrenaments programats.

Enhorabona, has començat un camí èpic!