Programa d'entrenament de 10 km

La cursa de 10 km és una de les més populars del món.

Per a l'entrenament es necessita una combinació de velocitat i resistència. Això vol dir que et tocarà fer carreres llargues que et posaran a prova, carreres de velocitat que t'emocionaran i carreres de recuperació que augmentaran la teva força. Llavors, estaràs a punt per creuar la línia de sortida i córrer fins a la meta.

Aquest programa està dissenyat amb un calendari de vuit setmanes i està pensat per adaptar-se al teu nivell d'experiència. El seu objectiu és ser especialment flexible amb les teves necessitats. Pots unir-te a aquest programa quan vulguis, tant si la teva carrera és d'aquí a quatre setmanes com si és d'aquí a vuit.

Tu controles com t'impliques en el programa i, per tant, també el profit que en treus. Nosaltres et recomanem un programa d'entrenament d'almenys quatre setmanes abans d'una carrera de 10 km perquè puguis córrer còmodament i completar els entrenaments programats.

Enhorabona, has començat un camí èpic!