Programa d'entrenament de mitja marató

La mitja marató és una cursa genial que et posa a prova com a atleta i com a corredor. T'entrenaràs per augmentar la força i la resistència amb carreres llargues i de recuperació. A més, treballaràs per desenvolupar la teva velocitat amb diverses carreres de velocitat molt amenes.

Aquest programa de mitja marató de 14 setmanes t'ajudarà a córrer des de la línia de sortida fins a la meta. L'objectiu és augmentar tant la força com la velocitat i entrenar-te de forma més intel·ligent. Creiem que millorar com a atleta implica millorar com a entrenador.

Cada carrera d'aquest programa inclou una carrera guiada de l'NRC App, que trobaràs a la Nike Run Club App. Cada dia d'aquest programa tens l'opció de córrer amb els millors entrenadors i atletes.

Ens veiem a la línia de sortida!