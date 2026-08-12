Històries relacionades
- Guia de compraCom pots triar els sostenidors esportius adequats
- Guia de compraLes millors dessuadores amb caputxa Nike Basketball que pots comprar ara
- Notícies de productesTot el que cal saber sobre les icòniques Air Jordan XXXVI
- Notícies de productesEl pròxim avenç en la innovació del bàsquet: Air Zoom G.T. Cut 2
- Notícies de productesNike incorpora la tecnologia innovadora ZoomX al món del bàsquet amb les G.T. Cut 3
- Notícies de productesNike llança les Kobe 8 en commemoració de la superestrella del bàsquet
- Notícies de productesNike estrena una col·laboració amb Sabrina Ionescu amb la nova col·lecció de roba i calçat
- Notícies de productesNike presenta les LeBron 21
- Notícies de productesNike estrena les primeres sabatilles de la col·laboració amb Devin Booker, Nike Book 1
- Notícies de productesJordan Brand llança les Air Jordan XXXVIII