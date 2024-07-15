Nike estrena una col·laboració amb Sabrina Ionescu amb la nova col·lecció de roba i calçat
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Ionescu és la primera jugadora de bàsquet femení que llança una oferta unisex com a part de la seva col·lecció exclusiva.
Publicació del contingut original: 16 de març del 2023
- La jugadora de bàsquet professional Sabrina Ionescu s'uneix a les col·leccions exclusives de Nike.
- Nike ha col·laborat amb Ionescu per llançar una col·lecció de roba, accessoris i les Sabrina 1, unes sabatilles de bàsquet dissenyades per al rendiment.
- La col·lecció és unisex i s'ha creat a partir d'informació proporcionada per atletes de diferents gèneres.
Per donar suport a la nova generació de jugadors i jugadores de bàsquet dins i fora de la pista, Nike ha anunciat la seva col·laboració amb la jugadora professional Sabrina Ionescu.
Kerry Sobol, vicepresidenta d'esports organitzats i de l'equip global per a dona, va anunciar la col·laboració en un comunicat de premsa: "Ionescu és la primera jugadora de bàsquet que llança una col·lecció exclusiva unisex amb Nike, Inc. Ens fa molta il·lusió que lideri aquesta novetat amb nosaltres per continuar canviant les regles del joc per a les noves generacions".
Amb la col·laboració, Ionescu se suma a una impressionant llista d'atletes destacats de Nike, com Serena Williams o Megan Rapinoe. La col·lecció de Ionescu se centra a oferir productes de la màxima qualitat.
I, parlant de productes de gran qualitat, les Sabrina 1 són les sabatilles amb què inaugurem la col·lecció. Estan dissenyades per seguir el ritme de l'estil de joc únic de la jugadora, amb una acceleració ràpida i fintes àgils. A més, t'ajuden a rendir al màxim en qualsevol moment del partit. És un model lleuger que aporta estabilitat i molta comoditat. Per aconseguir-ho, el disseny combina un amortiment Nike React complet i una unitat Nike Zoom Air de càrrega superior a l'avantpeu. Aquesta combinació, a més d'oferir una comoditat millorada, també proporciona retorn d'energia i reactivitat alhora que estabilitza la part mitjana del peu per garantir una bona subjecció.
Els brodats de les Sabrina 1 fan referència als orígens romanesos de la jugadora, ja que recorden el disseny i l'arquitectura tradicionals del país. Si vols trobar la inspiració enmig d'un partit difícil, només hauràs de baixar la mirada a les teves Sabrina 1. L'Swoosh inclinat representa les barreres que Ionescu ha trencat.
La col·lecció estarà disponible en talles unisex per a adults i inclourà una dessuadora amb caputxa, samarretes i una bossa creuada. També inclourà mitjons esportius dissenyats amb tecnologia Dri-FIT ADV i confeccionats amb materials reciclats en, almenys, un 80 %.
La col·lecció exclusiva i les Sabrina 1 estaran disponibles l'estiu del 2023 a nike.com i en algunes botigues.