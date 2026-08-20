  1. Bàsquet
    2. /
  2. Accessoris i equipament

Dona Bàsquet Accessoris i equipament

(26)
Sexe 
(1)
Dona
Compra per preu 
(0)
Atletas 
(0)
Marca 
(0)
Color 
(0)
Tecnologia 
(0)
En oferta 
(0)
Esports 
(1)
Bàsquet
Ajust 
(0)
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Motxilla (32 l)
Materials reciclats
Nike Varsity Elite
Motxilla (32 l)
79,99 €
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells)
Nike Everyday Elevated
Mitjons alts (3 parells)
19,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Motxilla estampada (32 l)
Supervendes
Nike Varsity Elite
Motxilla estampada (32 l)
84,99 €
Nike "What the Kobe"
Nike "What the Kobe" Pilota de bàsquet
Novetats
Nike "What the Kobe"
Pilota de bàsquet
159,99 €
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Mitjons alts amb amortiment (1 parell)
Nike Elite 2.0
Mitjons alts amb amortiment (1 parell)
15,99 €
Nike Pro Elite 2.0
Nike Pro Elite 2.0 Mànigues
Nike Pro Elite 2.0
Mànigues
14,99 €
Nike Elite Crew
Nike Elite Crew Mitjons de bàsquet
Nike Elite Crew
Mitjons de bàsquet
14,99 €
Nike Dominate 8P
Nike Dominate 8P Pilota de bàsquet
Nike Dominate 8P
Pilota de bàsquet
28 % de descompte
Nike Everyday Playground 8P
Nike Everyday Playground 8P Pilota de bàsquet (desinflada)
Novetats
Nike Everyday Playground 8P
Pilota de bàsquet (desinflada)
30 % de descompte
Jordan Skills
Jordan Skills Pilota de bàsquet petita
Jordan Skills
Pilota de bàsquet petita
22,99 €
Jordan Elite
Jordan Elite Mitjons alts (1 parell)
Jordan Elite
Mitjons alts (1 parell)
14,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Collectors (45 l)
Jordan
Bossa d'esport Collectors (45 l)
149,99 €
Jordan
Jordan Motxilla Element (23,7 l)
Jordan
Motxilla Element (23,7 l)
64,99 €
Jordan Essential
Jordan Essential Inflador de pilotes
Jordan Essential
Inflador de pilotes
19,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (48,5 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
49,99 €
Jordan Playground 2.0 8P
Jordan Playground 2.0 8P Pilota de bàsquet (desinflada)
Jordan Playground 2.0 8P
Pilota de bàsquet (desinflada)
29,99 €
Jordan
Jordan Bossa Blacktop Festival (1,4 l)
Jordan
Bossa Blacktop Festival (1,4 l)
24,99 €
Jordan Legacy 2.0 8P
Jordan Legacy 2.0 8P Pilota de bàsquet
Jordan Legacy 2.0 8P
Pilota de bàsquet
44,99 €
Luka Doncic Playground
Luka Doncic Playground Pilota de bàsquet (desinflada)
Luka Doncic Playground
Pilota de bàsquet (desinflada)
29,99 €
Jordan Apex Quai 54
Jordan Apex Quai 54 Gorra de pescador reversible
Materials reciclats
Jordan Apex Quai 54
Gorra de pescador reversible
34,99 €
Jordan Everyday Elevated
Jordan Everyday Elevated Mitjons alts (2 parells)
Jordan Everyday Elevated
Mitjons alts (2 parells)
17,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (68,8 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (68,8 l)
54,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (48,5 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
49,99 €
Jordan Dri-FIT Jumpman
Jordan Dri-FIT Jumpman Cinta absorbent
Jordan Dri-FIT Jumpman
Cinta absorbent
30 % de descompte