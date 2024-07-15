El pròxim avenç en la innovació del bàsquet: Air Zoom G.T. Cut 2
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Gràcies a una tecnologia i a un disseny innovadors, les Air Zoom G.T. Cut 2 estan destinades a redefinir l'agilitat a la pista de bàsquet.
En consonància amb la cultura de la innovació de Nike, les Air Zoom G.T. Cut 2 es van llançar la tardor del 2022 i van oferir als jugadors de bàsquet un calçat amb millores tècniques per impulsar el seu joc.
El model es va dissenyar amb un nou patró de tracció avançat per facilitar les retallades ràpides a la pista. Aquestes sabatilles reflecteixen l'esforç de Nike per ajudar els atletes a rendir al màxim.
"Els recursos de primera classe per fer proves que tenim al Nike Sport Research Lab ens permeten descobrir noves dades sobre el joc i identificar els matisos més petits vinculats al rendiment dels atletes", explica Ross Klein, director creatiu sènior de calçat de rendiment Nike.
"Això ens ajuda a impulsar el calçat Nike perquè sigui millor que mai, tant per a bàsquet com per a qualsevol altre esport. La línia G.T. ens anima a somiar i desafiar els límits del potencial humà", comenta Klein.
En primer lloc, què significa "G.T." a les Nike G.T. Cut?
Les sigles "G.T." de les Air Zoom G.T. Cut signifiquen "Greater Than" (Millors que), i representen la filosofia de Nike d'evolucionar constantment i desafiar els límits del potencial dels atletes. Aquesta línia de sabatilles és la prova més clara de la dedicació de la marca a impulsar la tecnologia esportiva mitjançant la innovació.
Què són les Zoom G.T. Cut 2?
Són una fita tecnològica dissenyada per millorar l'agilitat i la velocitat durant el joc. Aquestes sabatilles s'han creat per a jugadors i jugadores que creen i tanquen espais en un instant per desequilibrar els defenses. Inclouen un disseny de tracció nou i avançat amb un compost de goma col·locat creant un patró d'eixugaparabrises molt marcat, amb ranures profundes. Amb la força de cada trepitjada, les ranures se separen i tornen a ajuntar-se ràpidament en alliberar-ne la pressió per oferir més fermesa per fer retallades a una gran velocitat. L'avantpeu incorpora una segona zona de tracció amb protuberàncies.
"La línia G.T. està totalment desvinculada del pensament tradicional", diu Klein. "El patró de tracció és un dels elements que vam desenvolupar a escala microscòpica al Nike Sport Research Lab després d'estudiar la relació entre la pista i les sabatilles. Els equips van poder crear una innovació que proporciona la quantitat adequada de fricció sobre la pista per fer retallades i girar més ràpid i per moure els peus amb més precisió".
Les G.T. Cut 2 són millors que les 1?
I tant que sí. El nou model està basat en els punts forts del seu predecessor, amb millores significatives d'acord amb els comentaris dels atletes. El taló més fi ofereix un ajust més segur, mentre que l'entresola esculpida redueix el pes sense alterar el rendiment. La incorporació de la unitat Zoom Air al taló, inspirada en els comentaris de jugadors, i la plantilla d'escuma React integrada destaquen encara més el compromís de Nike d'escoltar els atletes i d'evolucionar.
L'ajust de les Air Zoom G.T. Cut 2 coincideix amb la talla indicada?
Les talles són una mica petites. Per aconseguir un ajust còmode i segur des del principi, et recomanem demanar-les mitja talla més grans.
Pel que fa a les combinacions de colors de les Air Zoom G.T. Cut 2, n'hi ha dues disponibles per a home i dues per a dona, amb un preu de venda de 170 $ a nike.com i a botigues seleccionades.
Text: Laura Lajiness Kaupke