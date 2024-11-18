Nike estrena les primeres sabatilles de la col·laboració amb Devin Booker, Nike Book 1
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El disseny de les sabatilles combina rendiment amb una estètica per al dia a dia.
Publicació del contingut original: 14 de setembre del 2023
És oficial: l'estrella del bàsquet Devin Booker s'ha unit a la família exclusiva de Nike. Per començar aquesta col·laboració, Nike ha llançat les Nike Book 1, les primeres sabatilles de la sèrie exclusiva del jugador amb la marca, que estaran disponibles la primavera del 2024.
El disseny combina una estètica per al dia a dia amb el rendiment per retre homenatge a l'estil de joc de Booker: clàssic i pensat per destacar a la pista. "Des del principi, vam pensar en la frase 'clàssic del futur'", explica Booker. "Al començament del procés de disseny, vam decidir que el model combinaria els mons del rendiment i el dia a dia. L'objectiu era crear unes sabatilles intemporals".
Segons un comunicat de premsa de Nike, per començar el disseny de les Nike Book 1, Booker va triar uns quants models que li agradaven especialment, com ara les Air Force 1, les Blazer i les AJ1. El jugador, que és molt creatiu tant dins com fora de la pista, va compartir les coses que l'inspiren més enllà del món del calçat, com un dels seus cotxes vintage restaurats, un Chevy Blazer K5 del 1972 que ell anomena "Uncle Larry" (oncle Larry).
Amb tot això com a fonament, la visió de les sabatilles es va definir: havien de ser un model per a atletes en homenatge a l'estil de joc de Booker i a la seva passió pel disseny clàssic. El resultat: són les Nike Book 1, que inclouen elements per aportar estabilitat lateral, amortiment i reactivitat sota el peu, segons el mateix comunicat de premsa. A la part inferior de les sabatilles, els equips de disseny de Nike van incorporar escuma Cushlon 2.0 a l'entresola, una placa de poliuretà termoplàstic rígida al lateral per a més subjecció i una cambra Nike Zoom Air de càrrega superior al taló.
Igual que el Chevy que ell tant s'estima, l'exterior de les sabatilles combina estil i funcionalitat. Per exemple, a la part superior, la sarja i la lona inspirades en la roba de treball proporcionen més durabilitat. A més, la zona del turmell d'ant i la pell de l'avantpeu proporcionen una sensació natural i suau.
Les Nike Book 1 es llançaran la primavera del 2024 i estaran disponibles en dues combinacions de colors exclusives.