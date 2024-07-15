Nike incorpora la tecnologia innovadora ZoomX al món del bàsquet amb les G.T. Cut 3
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Descobreix per què les G.T. Cut 3 són les sabatilles de bàsquet definitives.
- Les G.T. Cut 3 són les primeres sabatilles de bàsquet Nike que inclouen una entresola d'escuma ZoomX, dissenyada per ajudar els jugadors i les jugadores a separar-se dels oponents a màxima velocitat.
- La part superior de tela lleugera de les sabatilles està reforçada amb la tecnologia Flywire, que subjecta l'avantpeu i augmenta l'estabilitat.
- L'última incorporació a la sèrie consisteix en un model de preu reduït, les G.T. Cut Academy, juntament amb una línia de sabatilles per a nens i nenes de diverses edats.
Les noves G.T. Cut 3 són unes sabatilles de bàsquet Nike espectaculars, dissenyades especialment per oferir una tracció i una reactivitat extraordinàries. Presenten un gran amortiment per ajudar-te a allunyar-te de l'equip rival amb la màxima velocitat possible. Aquesta rapidesa s'assoleix gràcies a l'entresola d'escuma ZoomX, un element que fins ara no s'havia vist mai en unes sabatilles de bàsquet Nike.
Aquestes sabatilles són el tercer model de la sèrie de bàsquet G.T. (sigla de "Greater Than"), inaugurada el 2021, que ofereix productes centrats en un aspecte específic del joc. Si bé totes les sabatilles de la sèrie G.T. permeten fer retallades, córrer i saltar, cada model proporciona un avantatge de rendiment específic.
Per adaptar-se al bàsquet, les G.T. Cut 3 havien de presentar una escuma ZoomX reactiva i oferir una sensació increïble de proximitat amb el terra. El resultat són unes sabatilles més lleugeres i reactives que les seves predecessores, les G.T. Cut 2 i les Air Zoom G.T. Cut.
Si vols fer retallades ràpides a la pista, necessites unes sabatilles que, a més de potents, siguin estables. Per això aquestes estan dissenyades amb una part superior de tela lleugera reforçada amb tecnologia Flywire, que subjecta l'avantpeu. Per augmentar encara més l'estabilitat, les G.T. Cut 3 també inclouen un element de poliuretà termoplàstic que envolta el lateral de les sabatilles, i la sola exterior té coixinets amb disseny d'espiga modificat. Per crear i desenvolupar el patró de la sola es van utilitzar mapes de pressió, cosa que ajuda a generar una tracció adequada allà on més en necessites.
La base del Seattle Storm Jewell Loyd dona fe dels avantatges que ofereixen les sabatilles quant al rendiment. "Les G.T. Cut 3 m'ajuden a frenar en un instant i a arrencar ràpidament, un truc que sempre ha format part del meu estil de joc", explica Loyd. "No soc la més alta, però com que sé ocupar els espais clau abans que hi arribin les defenses, puc encistellar quan vull i esquivar les oponents quan ho necessito, i tot això m'ajuda a potenciar el meu joc".
A l'hora de crear aquest nou model de la sèrie G.T. Cut, l'equip de disseny va tenir en compte la inclusivitat. Era la primera vegada que Nike presentava unes sabatilles G.T. a un preu reduït. Igual que les G.T. Cut 3, les G.T. Cut Academy són unes sabatilles d'alt rendiment amb un disseny centrat en la comoditat, la tracció i l'estil. Aquesta edició presenta una unitat Zoom Air a l'avantpeu, escuma Renew i un patró amb disseny d'espiga tradicional que afavoreix la tracció, així que és ideal per a persones que juguen a bàsquet en terrenys diversos.
La sèrie G.T. Cut 3 per a joves atletes inclou sabatilles per a nens i nenes de totes les edats. Els models infantils, que presenten característiques semblants al d'adults, tenen una entresola Cushlon i un patró de tracció amb disseny d'espiga innovador. Estan dissenyades per ajudar els atletes més menuts a sentir-se còmodes i segurs mentre avancen fent fintes cap a la cistella.
Els models Greater Than, que es van mostrar al públic per primera vegada el novembre de 2023, es van llançar el gener de 2024 i actualment es poden adquirir a Nike.com i a algunes botigues.
Preguntes freqüents
Què vol dir "Nike G.T."?
Les lletres "G.T." són la sigla de "Greater Than", una sèrie de sabatilles de bàsquet que Nike va inaugurar el 2021 amb tres models inicials: les Air Zoom G.T. Cut, les Air Zoom G.T. Run i les Air Zoom G.T. Jump. L'objectiu de la sèrie és oferir sabatilles de bàsquet centrades en un aspecte específic d'aquest esport, des dels salts fins a les retallades, per donar una mica més d'impuls als jugadors i jugadores que ho necessiten.
Què són les G.T. Cut 3?
Les G.T. Cut 3 són l'últim llançament de la sèrie Greater Than. El més destacat d'aquest model és l'entresola d'escuma ZoomX, dissenyada per ajudar els jugadors i les jugadores a allunyar-se dels oponents a màxima velocitat. Tot i que aquesta tecnologia ja estava present en sabatilles Nike per a altres esports, com ara el running, les G.T. Cut 3 són les primeres de bàsquet Nike que tenen aquesta entresola d'escuma.
L'ajust de les G.T. Cut 3 coincideix amb la talla indicada?
Sí, l'ajust les G.T. Cut 3 coincideix amb la talla indicada. Les sabatilles unisex estan disponibles en talles des de la 36 fins a la 52,5.
Quant costen les G.T. Cut 3?
Les G.T. Cut 3 es venen per 190 $.
Quina diferència hi ha entre el preu de les G.T. Cut Academy i les G.T. Cut 3?
Les G.T. Cut Academy tenen un preu de 95 $.
Quant costen les G.T. Cut 3 per a nen/a?
Les G.T. Cut 3 per a nen/a poden costar entre 65 $ (per a nen/a petit/a) i 105 $ (per a nens i nenes més grans).
En quines combinacions de colors es poden trobar les G.T. Cut 3?
Les G.T. Cut 3 estan disponibles en quatre combinacions de colors: Summit White / Picante Red / Football Grey / Platejat metal·litzat, Negre / Vintage Green / Bicoastal / Malachite, Blanc / Platejat metal·litzat / Sail / Midnight Navy; i Light Bone / Vapor Green / Cargo Khaki / Sail.
Text: Erica Brooke Gordon