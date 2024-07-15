Jordan Brand llança les Air Jordan XXXVIII
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Les últimes sabatilles de bàsquet de competició Air Jordan inclouen una nova tecnologia de placa per a la sola, entre altres detalls únics.
Publicació del contingut original: 1 de juliol del 2023
Què has de saber:
- Les Air Jordan XXXVIII, inspirades en les corretges de les Air Jordan VIII, presenten la placa X, una nova tecnologia que subjecta els peus sobre la plantilla amb seguretat durant els moviments bruscos.
- La part superior inclou dissenys brodats que destaquen el joc de Michael Jordan en el campionat del 1993.
- Les Air Jordan XXXVIII són les sabatilles exclusives Air Jordan amb més materials sostenibles de la història de Jordan Brand: tenen almenys un 20 % de materials reciclats per pes.
- La data de llançament de les Air Jordan XXXVIII és el 18 d'agost del 2023.
Les Air Jordan XXXVIII marquen el començament d'un nou capítol en la història de les sabatilles de bàsquet de Jordan Brand. El model presenta una nova tecnologia, la placa X, que s'ha dissenyat tenint en compte dades de l'estil de joc de Michael Jordan, com ara el joc de peus expert, el moviment a la pista i el tir en suspensió.
Aquestes sabatilles s'han confeccionat per facilitar els jocs de peus complexos, amb un disseny que et manté a prop del terra per aconseguir una bona sensació de la pista durant els girs, les fintes i els desplaçaments defensius. La nova placa X de la sola, inspirada en les corretges creuades de les Air Jordan VIII, ajuda a subjectar bé el peu sobre la plantilla durant els moviments bruscos.
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El patró de tracció interior amb disseny d'espiga sota el peu es combina amb una unitat d'amortiment Zoom Strobel completa i l'escuma Cushlon 3.0, que juntes ofereixen reactivitat.
El brodat a la part superior de la zona de l'avantpeu ajuda a subjectar el peu alhora que destaca el joc de Michael Jordan en el campionat del 1993. Per exemple, les 41 línies creuades de la zona del turmell representen la mitjana de 41 punts per partit de Jordan al campionat. Els tres diamants del lateral simbolitzen el tercer campionat consecutiu que va guanyar la franquícia de Chicago.
Les Air Jordan XXXVIII són les sabatilles exclusives Air Jordan amb més materials sostenibles de la història de Jordan Brand: tenen almenys un 20 % de materials reciclats per pes.
Data de llançament: les Air Jordan XXXVIII es llançaran el 18 d'agost en la combinació de colors "Fundamental" en blanc, vermell i negre a jordan.com i a distribuïdors globals seleccionats.
La combinació de colors "FIBA" ret homenatge a la Federació Internacional de Bàsquet, l'organisme rector del bàsquet mundial. La part superior blanca es combina amb una plantilla decorada amb tots els tons cridaners del logotip de la FIBA. El llançament de la combinació de colors "FIBA" serà el 7 de setembre.
La combinació de colors "The Center Star" està inspirada en el bàsquet femení i es llançarà el 25 de setembre.
Preguntes freqüents
Quan es llançaran les Air Jordan 38?
Les Air Jordan XXXVIII es llançaran el 18 d'agost del 2023 en la combinació de colors "Fundamental" en blanc, vermell i negre a jordan.com i a distribuïdors globals seleccionats. La combinació de colors "FIBA" es llançarà el 7 de setembre. I la combinació "The Center Star", el 25 de setembre.
Quin preu tenen les Air Jordan 38?
El preu de venda de les Air Jordan XXXVIII és 200 $.