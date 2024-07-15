Tot el que cal saber sobre les icòniques Air Jordan XXXVI
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Descobreix els detalls sobre el llançament del 2021 d'una gamma inimitable: les Nike Air Jordan.
Poques sabatilles han aconseguit tants admiradors com les Nike Air Jordan. Aquestes sabatilles icòniques han tingut diverses versions, cadascuna amb un estil únic que ha guanyat popularitat. Un model Jordan molt desitjat són les Air Jordan XXXVI, que mantenen l'aspecte de les sabatilles Air Jordan clàssiques, però amb més lleugeresa i tocs més innovadors que les versions anteriors.
Amb tot el rebombori que envolta les Jordan XXXVI, és comprensible tenir dubtes. A continuació t'expliquem la història de les sabatilles.
Quan es van llançar les Jordan XXXVI?
Les Jordan XXXVI van debutar el 2021 i van captar ràpidament l'atenció de tothom gràcies a la seva lleugeresa. Aquestes sabatilles tenen una part superior de jacquard Leno-Weave, que és un teixit lleugerament obert i prou fort per definir el contorn i proporcionar subjecció. La part superior és tan transpirable que deixa passar la llum. A més, la unitat Zoom Air Strobel completa està situada directament sota el peu per minimitzar el pes. La plantilla presenta perforacions per reduir el pes i fer que el peu tingui un contacte més proper amb la unitat Zoom Air Strobel.
A més, aquestes sabatilles tenen una unitat Zoom Air sota l'avantpeu per oferir més reactivitat tant si et mous per la pista com si vas pel carrer.
Quin és el preu de venda al públic de les Jordan XXXVI?
Les Air Jordan XXXVI SE "Glory" es venen per 185 $. Actualment, molts distribuïdors de revenda les ofereixen per un preu força més alt.
Quines Jordan XXXVI són millors, les de perfil baix o alt?
Depèn de què necessitis. Les Jordan XXXVI estan disponibles en versions de perfil baix i alt. Cadascun presenta l'aspecte i la sensació únics del disseny, inclosos les unitats Zoom i el sistema de plaques cobertes. Tots dos models també s'han dissenyat per oferir lleugeresa i augmentar la comoditat, com ara una llengüeta flexible amb enconxat per reduir la pressió dels cordons al turmell i al peu.
Les Jordan XXXVI altes són millors si prefereixes tenir més protecció al voltant del turmell, mentre que la versió de perfil baix és més lleugera i ofereix més llibertat de moviment.
Text: Korin Miller