Nike presenta les LeBron XXI

Nike presenta les LeBron 21
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La següent entrega de la col·lecció, inspirada en Zhuri, la seva filla, inclou materials lleugers que imiten la conquilla d'una ostra.
Publicació del contingut original: 14 de setembre del 2023
- Nike anuncia el llançament de les LeBron 21, el nou disseny de la col·lecció de sabatilles de bàsquet.
- El model, inspirat en la seva filla, Zhuri, té com a objectiu atreure la nova generació d'atletes amb materials lleugers que imiten la conquilla d'una ostra i altres innovacions tecnològiques.
- Les sabatilles incorporen diversos detalls, com una unitat Zoom Turbo a l'avantpeu i una estructura d'escuma Cushion 2.0 completa.
Nike ha presentat les LeBron 21, l'últim llançament de la col·lecció de calçat de rendiment, pensades per a la nova generació de jugadors de bàsquet. El model, inspirat en la seva filla, Zhuri, inclou diversos detalls dissenyats per ajudar els atletes a superar les demandes dels partits.
"Per continuar avançant després de les LeBron XX, ens vam inspirar en com es manté el jugador en forma entre temporades", va explicar Jason Petrie, dissenyador principal de les sabatilles, en el comunicat de premsa amb què es va anunciar el llançament. "El seu entrenador diu que és com el manteniment d'un cotxe d'F1. L'has de posar a punt entre curses, però no cal reconstruir-lo de cap a peus. Vam voler mantenir alguns dels elements que sabem que li agraden, com ara la unitat Zoom Turbo, i vam perfeccionar alguns acabats de la part superior".
Les LeBron 21 estan inspirades en la conquilla d'una ostra que protegeix la perla que hi ha a dins. La ventilació de la part superior està basada en les vetes de la conquilla per subjectar els peus dels atletes durant els moviments explosius. La plantilla està reforçada amb cables de 360 graus col·locats per zones per protegir els peus a mesura que els partits s'intensifiquen. A més, a la part inferior, la unitat Zoom Turbo de l'avantpeu i la unitat Zoom de 13 mm de la sola milloren la propulsió. L'ànima de poliuretà termoplàstic a la part mitjana del peu aporta estabilitat i impuls per als moviments dinàmics. Per a més comoditat, l'estructura d'escuma Cushion 2.0 completa ofereix una sensació esponjosa.
Les LeBron 21 estaran disponibles a tot el món a partir del 28 de setembre, just a temps per a la temporada de bàsquet, en talles per a tota la família.