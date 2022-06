Què es pot fer amb les sabatilles velles

No és possible reutilitzar totes les sabatilles, ja que algunes estan massa desgastades. En aquests casos, pots reciclar les teves sabatilles antigues, ja que els components tèxtils es poden utilitzar per fer altres coses, fins i tot per crear unes sabatilles noves.



Algunes Nike Stores dels Estats Units i d'Europa disposen del programa de reciclatge de sabatilles. Comprova si la teva botiga més propera ofereix aquest servei. Aquests programes permeten recopilar, separar i reutilitzar o processar els materials de les sabatilles antigues que es donen (com ara la goma, l'escuma, les fibres, la pell i la tela) per crear nous materials Nike Grind. Ja fa gairebé tres dècades que Nike incorpora materials Nike Grind tant al disseny de productes com als seus locals comercials i als entorns de treball d'arreu del món, per tal d'aprofitar els materials reciclats i fer mobles, taules d'skateboard o fins i tot pistes d'atletisme. De fet, des de l'any 1992, Nike Grind ha reciclat 65.000 tones obtingudes de sabatilles.



Nike Grind forma part d'un gran programa de sostenibilitat de Nike que es diu Move to Zero, i que representa la iniciativa de la marca per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport. L'objectiu d'aquesta iniciativa és avançar cap a un futur circular en el qual es reutilitzi tot i no es generin residus.



Si no pots reciclar les sabatilles a la teva Nike Store més propera, busca punts de recollida de calçat locals o contenidors de reciclatge de sabatilles per assegurar-te que les teves sabatilles antigues aniran al lloc adient perquè es puguin reutilitzar. També et pots posar en contacte amb centres de reciclatge més grans per saber si processen sabatilles.