Com es netegen les sabatilles en 6 passos senzills

Segueix aquests passos bàsics de neteja per lluir unes sabatilles netes. Tanmateix, hi ha materials i teixits concrets que necessiten una mica més de cura. T'expliquem tot el que cal saber per netejar diversos tipus de sabatilles.

Com netejar les sabatilles de pell

Les sabatilles de pell es taquen fàcilment, així que és important netejar-les de tant en tant. A més del raspall sec i la solució de neteja suau amb sabó per rentar els plats, et recomanem que facis servir una esponja màgica o un producte condicionador per a pell per treure les taques. No les freguis amb gaire força per no fer malbé el teixit.

Com netejar les sabatilles d'ant

L'ant és molt complicat de netejar. Si veus marques d'aigua, rascasdes, brutícia o taques a les sabatilles d'ant, és el moment de netejar-les. Utilitza aquests trucs recomanats i eines especials per netejar les sabatilles. T'expliquem com fer-ho.

Utilitza una camussa o una tovallola per treure la brutícia de la superfície. Fes moviments en la mateixa direcció del material, en comptes de fer-ho en contra del teixit.

Fes servir una goma d'ant de neteja (o una goma de llapis) per treure les marques a la superfície de les sabatilles.

Per a les taques persistents, mulla un drap amb vinagre blanc per netejar el teixit amb moviments en múltiples direccions.

Les sabatilles Nike Flyknit proporcionen subjecció i flexibilitat on més cal, però el teixit és delicat i convé anar amb compte amb els productes de neteja. Prepara una solució amb aigua i un sabó suau que no contingui productes químics. No facis servir lleixiu ni altres productes de neteja forts perquè poden fer malbé el material. Mulla un drap net amb la solució i frega'l seguint la direcció del teixit Knit.