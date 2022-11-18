Com es netegen les sabatilles en 6 passos senzills

Com es netegen les sabatilles en sis passos senzills
Cura dels productes
Les neteges periòdiques mantindran les sabatilles amb el millor aspecte (i olor). T'expliquem com pots netejar les sabatilles sense fer-les malbé.
Material
- Sabó per rentar els plats
- Bicarbonat
- Esborrador de neteja (opcional)
- Producte condicionador per a pell (opcional)
- Vinagre blanc (opcional)
Utensilis
- Raspall de calçat
- Raspallet de dents
- Drap de neteja suau
- Raspall per netejar ant (opcional)
Tenir les sabatilles impecables sense netejar-les habitualment és complicat. Sabem que, tan bon punt treguis les sabatilles de la capsa, frisaràs per provar-les a l'exterior, on poden embrutar-se amb brutícia, fang i rascades.
Per assegurar un rendiment òptim de les sabatilles amb el pas del temps, és important tenir-ne cura i fer-ne un bon manteniment, cosa que inclou la neteja. Abans de començar, fica una forma dins les sabatilles o omple-les amb boles de paper de diari perquè mantinguin la forma durant el procés de neteja. Així, ja podràs posar-t'hi.
Amb aquests consells i passos senzills, volem ajudar-te a netejar les sabatilles, siguin de bàsquet, de running o per al dia a dia.
Com pots netejar les sabatilles pas a pas
1.Fes servir un raspall sec
Retira la brutícia fàcil de treure de la sola exterior, l'entresola i la part superior amb un raspall de calçat sec amb cerres suaus. Si no en tens cap, no pateixis. També pots utilitzar un raspall de dents net que no facis servir.
2.Prepara una solució de neteja suau
Barreja aigua temperada amb una mica de detergent suau o sabó per rentar els plats.
Si les sabatilles són de color blanc o colors clars, pots preparar una pasta de neteja molt efectiva amb una mescla de bicarbonat i aigua a parts iguals.
Nota: si fas servir sabó per rentar els plats, és important anar amb compte i diluir-lo amb molta aigua. En alguns materials, utilitzar una concentració alta d'aquest sabó pot provocar decoloració o eliminar els olis naturals del material.
3.Renta els cordons a mà
Treu els cordons i aplica-hi una mica de la solució de neteja suau que has preparat en el pas anterior. Renta'ls a mà, esbandeix-los i eixuga'ls amb un drap suau.
Contingut relacionat: Tres maneres fàcils de rentar els cordons de les sabatilles
4.Neteja les soles
Aplica una solució de neteja amb un raspall de cerres suaus, un raspallet de dents o un drap. Renta bé la sola exterior i l'entresola i dedica tot el temps que calgui per netejar-les bé per tot arreu. Asseca-les amb un drap suau.
Nota: si necessites rentar les soles interiors, treu-les abans, renta-les amb la solució i assegura't que s'assequen bé abans de tornar-les a ficar a les sabatilles.
5.Neteja la part superior i treu-ne la humitat
Aplica la solució de neteja en un raspall de cerres suaus, un raspall de dents o un drap humit per netejar la part superior. Frega les sabatilles suaument per no fer malbé el material.
Quan t'agradi com han quedat, utilitza un drap de microfibres o tela suau per absorbir tanta humitat, sabó i brutícia com sigui possible. Repeteix el procés si cal. No les freguis amb força per no desgastar el teixit de les sabatilles ni escampar les restes de brutícia.
6.Asseca-les a l'aire
Asseca les sabatilles a l'aire a temperatura ambient. Deixa-les assecar completament abans de posar-te-les una altra vegada per al següent entrenament o activitat. Moltes sabatilles poden tardar almenys vuit hores a assecar-se completament.
Atencions especials per a diferents materials
Aquests passos bàsics de neteja t'ajudaran a aconseguir que les sabatilles tinguin un aspecte impecable. Tanmateix, hi ha materials i teixits concrets que necessiten una mica més de cura. T'expliquem tot el que cal saber per netejar diversos tipus de sabatilles.
- Com pots netejar les sabatilles de pell
Les sabatilles de pell es poden tacar fàcilment, així que és important netejar-les de tant en tant. A més del raspall sec i la solució de neteja suau amb sabó per rentar els plats, et recomanem que facis servir un esborrador de neteja o un producte condicionador per a pell per treure les taques. No les freguis amb gaire força per no fer malbé el material.
- Com pots netejar les sabatilles d'ant
L'ant és molt complicat de netejar. Si hi veus marques d'aigua, rascades, brutícia o taques, és el moment de netejar les teves sabatilles d'ant. Utilitza aquests trucs recomanats i eines especials per fer-ho bé.
Utilitza un raspall per a ant o una tovallola per treure la brutícia de la superfície. Fes moviments en la mateixa direcció del material en comptes de fer-ho en contra del teixit.
Fes servir una goma de neteja per a ant o una goma de llapis per treure les marques a la superfície de les sabatilles.
Per a les taques persistents, mulla un drap amb vinagre blanc per netejar el teixit amb moviments en múltiples direccions.
- Com pots netejar les sabatilles de teixit Knit
Les sabatilles Nike Flyknit proporcionen una subjecció flexible i transpirabilitat en diferents models. Per netejar bé les sabatilles Nike Flyknit o altres dissenys de malla o teixit Knit, prepara una solució amb aigua i un sabó suau que no contingui productes químics. És millor no fer servir lleixiu ni altres productes de neteja forts perquè poden fer malbé el material.
Utilitza un raspall de calçat o un raspall de dents net per fregar la solució seguint la direcció del teixit Knit. Treu l'excés de sabó amb un drap net i repeteix el procés tantes vegades com calgui. Deixa que s'eixuguin a l'aire i no facis servir l'assecadora, ja que la calor excessiva pot fer-les malbé.
Preguntes freqüents sobre la neteja de sabatilles
Puc posar les sabatilles a la rentadora?
Nike no recomana rentar les sabatilles a la rentadora. Rentar-les a mà com cal és la millor manera d'evitar que es puguin fer malbé. Els materials delicats de les sabatilles es poden danyar a la rentadora, i la calor de l'assecadora pot deformar-les. A més, si poses objectes voluminosos a la rentadora, com ara unes sabatilles, podries espatllar-la.
Contingut relacionat: Es poden posar les sabatilles a la rentadora? T'expliquem quina és la millor manera de rentar les teves Nike
Com puc netejar les soles interiors perquè no facin mala olor?
Hauràs de netejar les soles interiors de tant en tant. Per fer-ho, treu les soles interiors i segueix els mateixos consells de neteja que has fet servir per a l'exterior de les sabatilles. Deixa-les assecar a l'aire completament abans de tornar a ficar-les dins les sabatilles. Si la pudor persisteix, hauràs de canviar les soles interiors. Trobaràs soles interiors de recanvi a moltes botigues d'esport i de sabates.
Què faig si les sabatilles segueixen brutes després de netejar-les?
Si les sabatilles encara semblen brutes després de seguir els passos de neteja recomanats i de repetir-los, possiblement serà el moment de comprar-ne un parell nou. Les sabatilles de running, per exemple, haurien de canviar-se entre cada 500 o 800 km.
Cada quant hauria de netejar les sabatilles?
Això depèn de la freqüència amb què les portes i on les duus. Per mantenir-les en bon estat, prova de netejar-les cada dues setmanes o quan comencin a estar brutes. El manteniment regular pot reduir el temps de neteja.