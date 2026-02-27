Com pots treure les arrugues i marques de les sabatilles

Com pots eliminar les arrugues de les sabatilles
Cura dels productes
L'inconvenient de portar sabatilles és que s'arruguen. La bona notícia és que no t'has de conformar i pensar que no hi pots fer res: les pots eliminar.
Material
- Newspaper
- Shoe polish or conditioner
Utensilis
- Iron
- Cloth
- Blow dryer
- Shoe tree
- Microwave-safe dish
Unes sabatilles impecables tenen un encant especial, però mantenir aquest aspecte com acabat d'estrenar (netes, sense brutícia ni arrugues) és complicat.
Les sabatilles estan pensades per posar-te-les als peus, i a mesura que les portis, s'aniran arrugant. La bona notícia és que no t'has de conformar i pensar que no hi pots fer res. Segueix aquests trucs per fer que les arrugues de les sabatilles desapareguin.
Com pots eliminar les arrugues de les sabatilles amb escalfor
1.Fes servir la planxa
Tot i que la planxa és el mètode més popular per eliminar les arrugues de les sabatilles, també és el més perillós. Per fer servir la planxa cal tenir en compte dues coses:
- Omple les sabatilles amb alguna cosa perquè mantinguin la forma des del taló fins a la puntera. Omple-les tant com puguis per estirar bé les arrugues. El millor per omplir-les són els papers vells, com el paper de diari, però també hi pots posar cartró o fins i tot uns quants mitjons.
- Utilitza sempre una capa protectora entre la planxa i les sabatilles. Aplicar la planxa calenta directament sobre les sabatilles les pot fer malbé de manera irreversible. Que no se't cremin!
Si vols fer servir la planxa, segueix els passos següents:
- Humiteja un tros de tela com ara una tovallola.
- Col·loca'l directament sobre l'arruga (també el pots doblegar).
- Encén la planxa a la temperatura mínima.
- Planxa sobre la tovallola en intervals de 10 segons.
- Comprova l'arruga entre els intervals per evitar que es facin malbé les sabatilles.
- Quan l'arruga se'n vagi, para de planxar, però deixa les sabatilles emplenades fins que es refredin.
El mètode de la planxa funciona gràcies a la combinació de l'escalfor i la humitat, que suavitza el material de les sabatilles per estirar les arrugues. La tovallola alleuja l'escalfor de la planxa per evitar que quedin marques de cremades accidentalment als materials de les sabatilles.
Aquesta tàctica funciona encara millor amb les sabatilles de pell. La pots fer servir amb sabatilles d'ant, però escorre la tovallola tant com puguis abans: combinar l'aigua amb l'ant no és gaire bona idea.
2.Aplica-hi vapor
Aquesta estratègia funciona millor amb les sabatilles de pell. Per aplicar-la, només et caldrà un tros de tela, com un drap o una tovallola, i un microones.
- Mulla una tovallola i escorre-la fins que només estigui humida.
- Posa-la en un plat resistent a l'escalfor.
- Escalfa'l al microones a una temperatura alta durant 30 segons.
- Frega l'arruga amb la tovallola perquè el vapor càlid escalfi la pell.
- Introdueix-hi una forma per mantenir la silueta de les sabatilles quan es refredin.
Potser hauràs d'escalfar la tovallola més d'una vegada per aconseguir-ho.
3.Prova de fer servir l'assecador
Si no tens planxa, també pots fer servir un assecador, sobretot amb les sabatilles de pell. Per mantenir la silueta dels models, fes servir formes de fusta de cedre, ja que no s'escalfaran dins de les sabatilles.
Per fer servir l'assecador:
- Engega'l a la temperatura més baixa.
- Mantén-lo a una distància d'entre 20 i 25 cm de les sabatilles.
- Passa l'assecador per sobre de les sabatilles unes quantes vegades i, després, deixa'l a un costat.
- Frega la pell càlida de les sabatilles amb un dit contra la forma.
- Repeteix-ho tantes vegades com calgui fins que se'n vagi l'arruga.
Amb aquest mètode, el millor és mantenir la forma dins de les sabatilles fins que es refredin.
Com que estàs aplicant escalfor directament a la pell de les sabatilles, és recomanable seguir aquest procés amb betum o condicionador de sabatilles. L'escalfor pot assecar la pell, així que posar-hi una mica de condicionador farà que les sabatilles tinguin un aspecte impecable ara que ja els has tret les arrugues.
Com pots eliminar les arrugues de les sabatilles sense escalfor
No totes les solucions per eliminar les arrugues de les sabatilles requereixen escalfor. L'escalfor pot arribar a fer malbé les sabatilles si no hi pares prou atenció, i és una mica més agressiva amb les sabatilles que no són de pell. Per això, potser val la pena provar d'eliminar les arrugues d'una altra manera. A continuació t'ensenyem dues opcions que no requereixen l'ús d'escalfor:
1.Aplica-hi condicionador
Amb les sabatilles de pell, pots evitar l'escalfor i fer servir un condicionador o un oli especial per eliminar-ne les arrugues. Abans de començar, prova el producte en una part petita i discreta de les sabatilles i assegura't que no es descoloreixen. Hauràs de posar betum o condicionador a tota la superfície de les sabatilles perquè tinguin un aspecte uniforme.
Aplica el producte per tota la superfície de les sabatilles, invertint una mica més de temps en l'arruga i fregant-les suaument amb l'oli o el condicionador. Quan acabis, posa-hi una forma perquè no es deformin mentre s'assequen.
2.Compra una forma
Si vols una estratègia supersenzilla per eliminar les arrugues, fes servir una forma. Potser no funciona tan ràpid, però estirar les sabatilles perquè recuperin la silueta natural amb una forma pot eliminar-ne les arrugues. Si la forma és de fusta de cedre, farà una doble funció perquè també eliminarà l'olor de les sabatilles.
Mètodes populars de prevenir les arrugues de les sabatilles
Compra'n de noves. Potser sembla evident, però una manera d'evitar el problema de les arrugues és comprar unes sabatilles noves.
Busca sabatilles que et vagin bé. Assegura't que se t'ajustin correctament. Si et van massa grans, s'arruguen més, perquè hi ha més espai entre els peus i les sabatilles.
Compra unes sabatilles fetes amb materials de qualitat: la qualitat de les sabatilles és important, i les que estan fabricades amb materials de menys qualitat tenen més tendència a arrugar-se.
Totes les sabatilles s'arruguen
Malauradament, tots els tipus de calçat (sabatilles, botes, etc.) s'acabaran arrugant en algun moment, ja que, quan les portes posades, et mous. El moviment natural dels peus doblega les sabatilles i fa que s'arruguin amb el temps. Si no es moguessin amb els peus, serien força incòmodes.
El moviment fa que el material es comprimeixi i que s'hi vagin creant arrugues gens afavoridores. Tant és si són de pell, d'ant o de lona: tots els materials es poden arrugar. Tranquil·litza't. És d'allò més normal que surtin arrugues a les sabatilles Nike si les portes sovint.
Mantenir les sabatilles com si fossin noves
Rentar les sabatilles amb regularitat i eliminar les arrugues tan aviat com apareguin són dues bones maneres d'allargar la vida útil de les teves sabatilles preferides. Això també t'ajudarà a mantenir-les com si fossin noves durant més temps. Segur que vols que sembli que les acabes de treure de la capsa, sobretot quan portes unes sabatilles especials que tothom admira, com ara les Jordan.