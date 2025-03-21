Com fer netes les dessuadores amb caputxa: guia pas a pas per treure'n les taques, rentar-les i eixugar-les
Cura dels productes
Segueix aquests passos per eliminar les taques de la teva dessuadora sense que es desgasti, s'encongeixi ni perdi color o suavitat.
Una bona dessuadora amb caputxa és molt versàtil. Es pot portar amb uns texans per aconseguir un look informal o com a capa addicional al gimnàs o després d'un partit. Quan en trobes una que t'encanta, és lògic que no te la vulguis treure mai, ni tan sols per ficar-la a la rentadora. Tanmateix, perquè es mantingui com nova i puguis gaudir-ne durant anys, és imprescindible rentar-la de forma acurada.
Aquesta tasca et pot semblar més fàcil dir-la que fer-la. Algunes dessuadores tenen estampats que es poden descolorir i n'hi ha d'altres que estan fetes de materials que poden perdre la forma o encongir-se si no es manipulen correctament. A més, és molt molest que s'escapi el cordó de la caputxa després de rentar-la. Per sort, mantenir les teves dessuadores amb caputxa preferides com si fossin noves és una feina fàcil. Aquests consells pas a pas et facilitaran la rentada i t'ajudaran a mantenir les dessuadores amb un aspecte genial durant més temps.
Com fer netes les dessuadores amb caputxa
Encara que ja sàpigues com fer la bugada, amb aquests trucs clavaràs la manera en què rentes les dessuadores. Abans de ficar una peça a la màquina, dona un cop d'ull a les instruccions de rentada de l'etiqueta. Normalment s'hi especifica si no hauries de rentar la peça a la rentadora o si l'hauries de rentar en sec, per exemple.
1. No la rentis cada cop que te la posis.
Si rentar la roba és la tasca que menys t'agrada, aquest consell t'encantarà. Amb alguns tipus de roba, com la roba d'entrenament bruta, rentar-la després de posar-se-la és obligatori, però no és el cas de les dessuadores amb caputxa. Les pots rentar després de posar-te-les cinc o sis vegades perfectament.
En general, com més la rentis i més la posis a l'assecadora, més abans tindrà un aspecte desgastat. Si la rentes sovint, pot perdre la forma o el color, o aparèixer borrissol, és a dir, les boletes que es formen quan els fils es trenquen i s'enreden. Així que, quan netegis la teva dessuadora, menys és més. Si et preocupa l'olor, fes servir un esprai especial per neutralitzar les olors entre rentades.
2. Tracta les taques abans de ficar-la a la rentadora.
Abans de rentar les dessuadores amb caputxa, val la pena tractar les taques que tinguin. Els mètodes que t'expliquem a continuació tenen efectivitat demostrada, però és millor que primer els apliquis a taques que estiguin en una zona petita i poc visible. D'aquesta manera, t'asseguraràs que no danyen ni descoloreixen la dessuadora abans de tractar les taques a zones que es vegin més. Recorda anar amb compte, sobretot si la peça està confeccionada amb teixits tècnics especials, ja que les fibres es poden trencar si les fregues massa.
- Per a dessuadores de colors amb taques de gespa i menjar: un producte llevataques segur per a tots els colors t'ajudarà a fer màgia en tota mena de taques, com ara de sang, gespa o cafè.
- Per a dessuadores blanques amb taques de suor: barreja aigua i vinagre blanc a parts iguals i ruixa la solució sobre la taca just abans de ficar la peça a la rentadora.
- Per als teixits blancs i de colors amb taques olioses: les taques d'oli o de menjar greixós no s'han de tractar amb aigua. Per evitar que la taca agafi, actua ràpidament i pressiona suaument sobre la taca amb un paper de cuina sec per eliminar l'excés d'oli. Després, aplica-hi una mica de sabó per rentar plats i deixa'l reposar una estona abans de ficar la dessuadora a la rentadora. Abans que s'eixugui, comprova si la taca oliosa ha marxat completament. Si encara hi és, torna-la a rentar. Posar la peça a l'assecadora pot fer que la taca prengui de manera permanent.
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3. Renta-la amb peces similars.
Intenta rentar tota junta la roba i els teixits que siguin similars. Per exemple, separa la roba per colors (foscos i clars) i fes una altra tria en cas que hi hagi roba molt bruta al cistell. La roba que fa molta mala olor, està suada o molt tacada s'ha de rentar per separat per evitar tacar la resta. Fer una rentadora només amb aquesta roba també permetrà netejar-la de manera més eficaç.
4. Renta-la de l'inrevés.
Abans de ficar la dessuadora amb caputxa a la rentadora, posa-la del revés per protegir el teixit exterior de la peça. Això ajuda a evitar que el color es descoloreixi i que l'exterior de la peça friccioni amb la resta de la bugada.
A més, tanca la cremallera perquè no s'enganxi amb les altres peces que rentis. Si la dessuadora amb caputxa té un cordó, fes-hi un llaç per evitar que se surti de lloc mentre es renta.
5. Fes servir aigua freda.
Si tens dubtes, llegeix l'etiqueta d'indicacions de rentada abans de ficar cap peça important a la rentadora. En general, amb aigua freda és menys probable que la roba s'encongeixi, es descoloreixi o es faci malbé, en especial la roba de cotó. A més, l'aigua freda fa que la roba s'arrugui menys, de manera que estalviaràs temps i energia a l'hora de planxar-la. La millor manera de rentar dessuadores amb caputxa és amb aigua freda i amb un programa per a roba delicada.
Quan fas servir aigua calenta, gairebé un 90 % del consum d'energia de la rentadora s'inverteix a escalfar l'aigua. En canvi, si rentes la roba amb aigua freda, no consumiràs aquesta energia, estalviaràs en les factures mensuals i reduiràs la petjada de carboni.
Si tens temps, un mètode encara més sostenible és rentar la dessuadora a mà. Deixa-la en remull durant 20 minuts amb una mica de detergent i aigua freda, i esbandeix-la amb una mica d'aigua.
6. Evita la fricció excessiva.
Encara que rentar la roba pot ser una tasca tediosa, has d'evitar carregar massa la rentadora. Per protegir la dessuadora amb caputxa, assegura't que té lloc suficient per moure's dins de la rentadora. Això evitarà una fricció excessiva, que pot fer malbé la roba amb el temps.
Planteja't fer servir una bossa de malla per a la roba per protegir encara més la dessuadora amb caputxa i evitar que friccioni amb les altres peces a la rentadora. Aquestes bosses de malla lleugeres amb cordó estan dissenyades perquè el detergent hi passi a través i netegi la roba, tot separant-la de la resta de la bugada.
7. Tria bé el detergent.
Tot i que està bé fer servir detergent normal, és millor rentar la dessuadora amb un detergent suau perquè duri més temps en bones condicions. Els detergents suaus estan fets específicament per als materials delicats com la seda, la llana i el cotó. Si et preocupa més conservar el color de la dessuadora, prova un detergent per a roba de color.
Potser has sentit que el vinagre serveix per a gairebé tot, com desembussar les canonades o rentar-te els cabells. Doncs també funciona amb la roba. Afegeix un raig de vinagre amb el detergent suau a la rentadora. Els colors més foscos no es barrejaran i també farà de suavitzant natural.
Un petit consell sobre el que no s'ha de fer servir: per allargar la vida de la teva dessuadora amb caputxa, evita els suavitzants. Sí, poden eliminar les arrugues i perfumar la bugada, però amb el temps els suavitzants deixen una substància encerada a la roba. Aquesta substància cerosa fa que els teixits siguin menys absorbents, cosa que pot suposar un problema si rentes roba d'entrenament amb tecnologia que gestiona la suor (com la de Nike Dri-FIT).
8. No facis servir assecadora.
Ficar tota la roba a l'assecadora pot ser temptador, però, si el teu objectiu és allargar la vida útil de la dessuadora i evitar que s'encongeixi, s'hauria d'eixugar a l'aire en un espai interior. La llum directa del sol pot fer que es descoloreixi, així que deixa que s'eixugui posant-la plana en un estenedor o penjant-la en una habitació fresca i seca.
Si no tens temps, fica unes boles d'assecament de llana a l'assecadora. Mentre la màquina gira, reboten al tambor i a la roba. Aquest rebot permet que l'aire de la màquina circuli d'una manera més eficient, cosa que redueix el temps d'eixugada sense afectar el teixit de la peça. També poden ajudar a suavitzar la roba i a reduir les arrugues i l'arrapament provocat per electricitat estàtica. Són tot avantatges.
Text: Dana Leigh Smith