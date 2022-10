Tot i que està bé fer servir detergent normal, potser anirà millor un detergent suau perquè el teixit de la dessuadora duri més temps en condicions bones. Els detergents suaus estan fets específicament per als productes delicats com la seda, la llana i el cotó. Si et preocupa més conservar el color de la dessuadora, prova un detergent per a roba de color.

Potser has sentit que el vinagre és un producte bàsic de casa que serveix per a gairebé tot, com desembussar les canonades o rentar-te el cabell. Doncs també funciona amb la roba.

Afegeix un raig de vinagre al detergent suau. Els colors més foscos no es barrejaran i també farà de suavitzant natural.