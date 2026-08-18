Amb almenys un 20 % de materials sostenibles per pes: calçat

Nike Flex Train
Nike Flex Train Sabatilles de training - Dona
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Materials reciclats
Nike Flex Train
Sabatilles de training - Dona
79,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Sabatilles - Home
Materials reciclats
Nike Dunk Low Retro
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botes de futbol per a terreny ferm
Supervendes
Nike Phantom 6 Low Elite
Botes de futbol per a terreny ferm
269,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Home
Materials reciclats
Nike V5 RNR
Sabatilles - Home
84,99 €
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Sabatilles de running de carretera - Home
Materials reciclats
Nike Revolution 7
Sabatilles de running de carretera - Home
64,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Sabatilles - Dona
Materials reciclats
Nike Court Vision Low Next Nature
Sabatilles - Dona
79,99 €
Nike Promina
Nike Promina Sabatilles de caminar - Dona
Materials reciclats
Nike Promina
Sabatilles de caminar - Dona
69,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Home
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Materials reciclats
Nike ACG Pegasus Trail
Sabatilles de trail running - Home
149,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Sabatilles de running de carretera - Dona
+3
Materials reciclats
Nike Revolution 8
Sabatilles de running de carretera - Dona
64,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Sabatilles - Dona
Materials reciclats
Nike Cortez Textile
Sabatilles - Dona
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Sabatilles - Home
Materials reciclats
Nike Court Vision Low Next Nature
Sabatilles - Home
79,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Sabatilles de running de carretera - Home
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Materials reciclats
Nike Revolution 8
Sabatilles de running de carretera - Home
64,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Sabatilles de trail running - Home
Materials reciclats
Nike Juniper Trail 3
Sabatilles de trail running - Home
89,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Home
Supervendes
Nike V5 RNR
Sabatilles - Home
89,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Home
+1
Materials reciclats
Nike V5 RNR
Sabatilles - Home
89,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Dona
+3
Materials reciclats
Nike V5 RNR
Sabatilles - Dona
89,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Sabatilles de running de carretera - Nen/a
Materials reciclats
Nike Winflo 12
Sabatilles de running de carretera - Nen/a
79,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Sabatilles de trail running - Dona
Materials reciclats
Nike Juniper Trail 3
Sabatilles de trail running - Dona
89,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Journey Run
Sabatilles de running de carretera - Dona
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Botes de futbol de perfil alt per a terrenys diversos - Nen/a
Supervendes
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Botes de futbol de perfil alt per a terrenys diversos - Nen/a
74,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Quest 6
Sabatilles de running de carretera - Dona
79,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sabatilles de running de carretera - Home
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Materials reciclats
Nike Vomero 18
Sabatilles de running de carretera - Home
159,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sabatilles - Nen/a petit/a
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Supervendes
Nike Court Borough Low Recraft
Sabatilles - Nen/a petit/a
49,99 €
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Botes de futbol per a terrenys diversos - Nen/a
Materials reciclats
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Botes de futbol per a terrenys diversos - Nen/a
119,99 €

Roba confeccionada amb almenys un 50 % de materials sostenibles

Aquests productes contenen com a mínim un 50 % de teixit de cotó orgànic, polièster reciclat o una mescla de cotó orgànic i polièster reciclat. El cotó orgànic es cultiva sense productes químics sintètics i consumeix menys aigua que el cotó convencional. El polièster reciclat redueix els residus i la petjada de carboni.

Analitzem cada element dels nostres productes perquè et sentis genial quan te'ls posis. Seguint el nostre compromís zero, ens fixem en la producció, la recol·lecció i el processament de cadascun dels materials per fabricar els nostres productes. Ens centrem en els productes que fem servir més habitualment, com el polièster i el cotó. El polièster reciclat redueix els residus i les emissions de carboni en un 30 % aproximadament en comparació amb el polièster nou. A més, la producció de cotó orgànic consumeix menys aigua i productes químics que la de cotó convencional. El nostre objectiu és oferir la mateixa alta qualitat i el mateix rendiment reduint l'impacte mediambiental.

Obtén més informació sobre sostenibilitat a Nike. Entre altres coses, t'explicarem com treballem per fabricar productes de manera responsable i contribuïm a protegir l'entorn on vivim i juguem.