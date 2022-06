Les millors sabatilles Nike per a infermers, infermeres i altres treballadors sanitaris

Si t'estimes més la subjecció i la durabilitat d'unes sabatilles de running autèntiques que et serveixin també per anar a treballar, les Nike Zoom Structure s'han posat a prova amb centenars de runners per dissenyar el coixinet esmorteïdor sota el taló, que facilita una transició suau fins a la puntera. La informació dels runners també ens va servir per crear una part superior amb zones transpirables allà on més ho necessites, tant si fa cinc hores que treballes com si ja has fet cinc quilòmetres de carrera. Aquestes sabatilles són resistents i flexibles, i ofereixen durabilitat i comoditat alhora. Presenten un folre suau al voltant del taló i el turmell per evitar que els mitjons s'arromanguin, una llengüeta suau per protegir els cordons i un taló modelat que envolta el peu amb seguretat.