Quina és la millor manera de mesurar la distància que he corregut?

Molta gent només corre per diversió, sense calcular el temps que tarda ni els quilòmetres que corre sobre l'asfalt. Tanmateix, molts corredors es preocupen per la distància que recorren. Saber quants quilòmetres corres et pot ajudar a establir-te objectius de distància, ja sigui per mantenir-te en forma, per entrenar-te per a una cursa, per seguir un programa de pèrdua de pes, per saber quan has de canviar les sabatilles de running o simplement per sentir-te bé per les teves fites.

Tot i que no hi ha una distància mitjana que puguis fer servir com a referència, hi ha estudis que demostren que córrer unes 4,5 hores per setmana a un ritme moderat i uns 10 km per hora, o 6 minuts per quilòmetre, és una de les millors maneres per maximitzar els avantatges per a la salut del running.

Així doncs, quant pots córrer?