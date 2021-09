La importància d'escollir les sabatilles de trail running adequades

El trail running pot ajudar-te a millorar el rendiment general de running.De fet, córrer en un entorn desconegut amb moltes zones diferents t'obliga a adaptar la postura, la trepitjada i la rigidesa de les cames.Aquestes adaptacions biomecàniques t'ajuden a córrer d'una manera més reactiva i eficient tant per carretera com per camins.

I aquests no són els únics beneficis.Quan corres per camins, normalment la teva velocitat màxima disminueix i l'esforç augmenta.Una investigació publicada al Journal of Experimental Biology va demostrar que per córrer per camins difícils cal un 5 % més d'energia que per córrer per superfícies planes i dures.Part d'aquesta càrrega es deu al fet que el patró de trepitjada ha de canviar constantment.La variabilitat de la longitud i l'amplada de la trepitjada augmenten considerablement.Els investigadors tenen la teoria que almenys la meitat de l'augment de la càrrega es deu al treball mecànic de córrer per superfícies difícils.