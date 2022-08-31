8 consells per córrer amb el teu gos

Vuit consells per córrer amb el teu gos
Salut i benestar
T'expliquem com pots sortir a córrer amb el teu amic pelut amb estil i seguretat.
Si vols sortir a córrer amb el gos, no cal que t'entrenis per a una marató ni que batis marques personals. La idea és sortir a l'exterior perquè tant tu com el teu animal de companyia gaudiu de l'experiència.
Per tant, cal que et facis a la idea que hi ha coses que seran una mica diferents que quan surts a córrer tot sol. "A molts gossos els encanta córrer, però no necessàriament saben com acompanyar-te en una carrera", diu el Global Head Coach de Nike Running, Chris Bennett.
T'expliquem vuit consells que val la pena recordar abans d'agafar la corretja.
- Crea un ritual de running.
- Deixa que el teu gos marqui el ritme.
- Porta prou aigua.
- Millora la resistència amb el temps.
- Aconsegueix una corretja regulable.
- Tria el terreny adequat.
- Detecta el moment de parar.
- Recorda la neteja després de la carrera.
Com pots córrer amb el teu gos
Recorda comprovar el temps i tenir en consideració la raça del teu gos (trobaràs més informació al final d'aquest article). Si les condicions són òptimes, segueix aquesta guia per fer una bona sessió de running amb la teva mascota.
1.Crea un ritual de running.
Els gossos són animals de costums i, per tant, els encanta la rutina. Per mantenir la calma tot just abans de sortir a córrer, realitza sempre una sèrie d'accions en el mateix ordre.
Et proposem el següent: posa-li la corretja i fes que s'assegui al teu costat mentre et poses les sabatilles. Agafa l'ampolla d'aigua i sortiu a córrer per seguir el pla d'entrenament.
2.Troba el ritme adequat.
Pot ser que vulguis apujar o abaixar el ritme, però és el gos el que l'ha de marcar. Et recomanem que vagis amb paciència i deixis que el gos pugui aturar-se de tant en tant per beure aigua i ensumar coses. Tant se val si el teu gos és gran o petit, gaudirà de l'estimulació d'explorar un entorn nou i agrairà tenir un parell de minuts per descansar.
3.Mantén la hidratació.
Si surts a córrer amb el teu gos, has de portar el doble d'aigua. És molt important mantenir la hidratació de tots dos. Els gossos necessiten fer unes quantes parades durant la carrera per descansar i beure aigua.
Et recomanem que compris un bol d'aigua inflable perquè puguis servir-li aigua fàcilment.
4.Augmenta la distància progressivament.
La resistència és vital per a qualsevol runner. Això implica començar amb distàncies curtes i anar afegint més quilòmetres fins que arribis al teu objectiu. Els gossos també necessiten aquesta progressió, així que hauràs de començar amb carreres curtes. També és la millor manera per descobrir si al teu gos li agrada córrer.
Si el teu pelut no en té gaires ganes i vols convèncer-lo, inicia el procés amb passejos. Després, ves afegint trams curts de running. Augmenta progressivament la duració de cada carrera fins que al cap d'unes setmanes vegis que el teu gos pot seguir el ritme que marquis al teu costat.
5.Utilitza una corretja regulable.
Necessites una manera senzilla de controlar el gos quan corres amb un ritme ràpid. Tingues en compte que cal mantenir la seguretat de l'animal i d'altres persones. Una corretja regulable et permet controlar la distància entre tu i el gos per evitar els perills relacionats amb cotxes o, fins i tot, altres gossos. Pots combinar-la amb un arnès al pit per a més subjecció. També hi ha gent que prefereix portar una corretja mans lliures.
Col·loca l'arnès i la corretja en un lloc concret de casa teva perquè el teu gos sàpiga quan toca córrer. També has d'afegir unes quantes bossetes per a la caca per si han de fer les seves necessitats.
6.Corre pel terreny adequat.
Les sabatilles incorporen molt d'amortiment per a terrenys complicats i asfalt, però les potes dels gossos no estan tan ben equipades. L'asfalt els provoca inflamació a les potes, així que cal trobar un recorregut que inclogui parts sobre terra, sorra o coberta vegetal. De fet, el trail running és millor que córrer pel carrer, ja que els resulta més còmode.
7.Fixa't en els senyals que indiquen que has de parar.
El teu gos no pot parlar, però tu pots detectar els senyals que t'indiquin que ha arribat el moment d'aturar-se. Per exemple:
- Panteixa excessivament.
- No pot seguir el ritme.
- No vol córrer més.
- Aixeca massa els llavis.
- Té la llengua de color vermell fosc.
- Baveja excessivament.
Si veus algun d'aquests senyals quan pareu per beure aigua, és el moment de deixar-ho estar.
8.Neteja-li les potes després de la carrera.
No cal banyar els gossos després de cada carrera, però les potes requereixen una atenció especial. La brutícia que s'acumula entre els dits de les potes pot provocar irritació o, en casos greus, infeccions. Neteja-li les potes amb un drap calentó i sabó per evitar problemes.
Igual que has dissenyat una rutina per a abans de la carrera, també cal crear-ne una per a després. Per exemple, pots netejar-li les potes fora de casa i, després, donar-li un premi. També pots fer-ho així que entreu a casa. Tant se val quan ho facis, la neteja és tan important com el refredament.
"Assegura't de portar algunes llaminadures per celebrar el final de la sessió de running. Cada carrera és un èxit".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Per què hauria de sortir a córrer amb el meu gos
Les persones amb gossos saben que l'exercici és tan important per a elles com per als seus animals de companyia. Córrer junts us permetrà suar de valent i passar una bona estona. Si tens un gos d'una raça molt activa que necessita molt d'exercici, el running és ideal perquè tots dos allibereu estrès i sortiu de casa.
Córrer també els ajuda a mantenir un pes saludable, tenir la ment desperta i millorar el benestar general i la resistència. Afegir una petita carrera cada dia en la rutina del teu gos li donarà ànims, ja que espera una activitat que li agrada, i alhora t'ajuda a córrer amb regularitat.
Les millors races canines per córrer
Si vols tenir un gos i t'agradaria córrer amb ell, no totes les races poden seguir el ritme d'una persona corrent. Triar la raça adequada és important si busques un company de running pelut. No tots els gossos serveixen per córrer. N'hi ha que simplement no tenen aquest interès.
Els gossos amb morros i cames curts no estan fets per córrer. Per exemple, un buldog no pot córrer igual que un retriever. Si només vols sortir a caminar, les races com el carlí i el dachshund són animals de companyia excel·lents. Tanmateix, si vols córrer de debò, les races canines que esmentem a continuació són ideals:
● Retriever del Labrador
● Border collie
● Pastor alemany
● Pastor australià
● Husky siberià
● Brac de Weimar
● Setter anglès
El més important és que el teu gos pugui recórrer la mateixa distància que tu perquè pugueu córrer junts.
Comprova la previsió del temps
Cal tenir en compte les condicions meteorològiques abans de sortir a córrer amb un gos. En determinats moments de l'any, la gent amb animals de companyia ha de pensar-s'ho dues vegades abans de sortir a córrer amb el seu quisso. Això passa en condicions extremes de fred o calor.
A l'estiu
A causa del pèl, als gossos no els agrada gaire ni la calor ni la humitat. Si la humitat supera el 70 % o la temperatura és superior als 27 °C, és millor posposar la carrera. També pots passar-la de la tarda al matí, quan no fa tanta calor, o esperar que passi l'onada de calor.
Córrer amb un gos quan fa calor pot augmentar el risc que pateixin un cop de calor, deshidratació o esgotament tèrmic. Tots aquests problemes greus poden acabar amb una visita urgent al veterinari.
Les superfícies dures, com l'asfalt, poden fer malbé les potes dels gossos quan fa molta calor, així que et recomanem que correu per gespa natural o feu trail running per rutes amb ombra quan puja el termòmetre. Com que l'asfalt reté l'escalfor, sempre està més calent que la temperatura ambient. Segons l'American Kennel Club, si pots mantenir la mà damunt l'asfalt durant deu segons, és un indicador que l'asfalt és segur per al teu animal de companyia.
A l'hivern
És més fàcil córrer amb gossos quan fa fred. Encara que pot haver-hi risc, a la majoria de gossos els encanta córrer durant l'hivern. Al cap i la fi, el seu abric de pèl natural els protegeix contra el fred.
Com pots saber si fa massa fred per córrer amb el teu gos? Doncs és molt fàcil! Si fa massa fred per a tu, també en fa massa per a l'animal. Per a més seguretat, si surts a l'hivern, és millor córrer distàncies curtes.
Que al teu gos li agradi més o menys el fred dependrà de la raça, la grandària i el gruix del pèl. Ara bé, hi ha gossos que no estan fets per al fred i cal anar amb compte amb diversos perills com la congelació d'extremitats, la dermatitis per vent i la hipotèrmia. També cal recordar que els gossos agafen fred més ràpidament que les persones perquè són més a prop del terra.
Igual que quan fa molta calor, cal vigilar amb les potes durant l'hivern. Segurament hauràs de comprar uns botins per a gossos per retenir l'escalfor de les potes i protegir-les contra la sal i altres productes descongelants que es llencin a la carretera perquè poden danyar-les.
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