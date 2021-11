Com pots triar les millors sabatilles per a entrenaments HIIT

El HIIT sovint és d'alt impacte. Els exercicis d'alt impacte es defineixen com a exercicis que requereixen elevar els dos peus de terra a la vegada. Els salts de caixa, els burpees i els esprints en són exemples. Faran que el ritme cardíac augmenti ràpidament i eficientment, de manera que són una bona opció. En aquests exercicis, els peus són el primer punt que impacta amb el terra.

Per fer activitat d'alt impacte, t'has d'assegurar que el calçat que portes proporciona la subjecció que necessites per evitar lesions. Protegir-te els peus de l'impacte amb sabatilles d'entrenament dissenyades especialment per a aquesta intensitat és essencial. Això és el que has de buscar a l'hora de comprar-te unes sabatilles per fer HIIT.

1. Cerca unes sabatilles dissenyades per al cross-training complex

En una única sessió de HIIT pots fer salts de caixa, esprints a la cinta de córrer, balancejos amb pes rus i altres exercicis. Necessitaràs un calçat que pugui suportar el cross-training complex que facis. És possible que les sabatilles de running de cada dia no siguin adequades.

Les sabatilles de cross-training incorporen característiques que les fan millors per al HIIT. Els models amb molt d'amortiment a l'entresola, per exemple, et protegiran el pont del peu dels impactes quan saltis.

2. Tria unes sabatilles amb prou absorció d'impactes

La majoria d'entrenaments HIIT són d'alt impacte. Així doncs, necessites unes sabatilles amb absorció d'impactes. L'absorció d'impactes de les sabatilles és la capacitat que tenen per reduir la quantitat d'energia cinètica que rep el cos a cada trepitjada.

No totes les tecnologies d'absorció d'impactes són iguals. Es tracta d'un procés que dissipa l'impacte absorbint-ne l'energia, cosa que pot retardar el moviment cap endavant. L'amortiment d'escuma Nike React disminueix la força de l'impacte absorbint-ne l'energia. Aquest sistema evita els impactes forts en la cadena cinètica que es poden vincular amb lesions o danys. L'amortiment amb escuma Nike React també reacciona al moviment i proporciona més retorn d'energia. Gaudiràs dels avantatges del rendiment i protegiràs el cos dels impactes.

3. Busca unes sabatilles amb tracció per als moviments laterals

Un salt de caixa seguit d'un burpee lateral requereix agilitat. L'agilitat requereix tracció. Unes sabatilles amb prou tracció repercutiran en el rendiment durant els exercicis de lliscament multidireccionals.

Portar unes sabatilles de running per fer HIIT pot ser negatiu perquè la tracció que tenen està dissenyada per als moviments rectes i cap endavant. Si l'entrenament HIIT que fas consisteix a esprintar, no suposaran un impediment. Però, per als exercicis pliomètrics o els moviments laterals dinàmics, les sabatilles de HIIT han de tenir adherència, tracció i flexibilitat.

4. Dona preferència a unes sabatilles amb estabilitat

Les sabatilles d'entrenament HIIT han de proporcionar estabilitat. Les sabatilles de running són aptes per córrer, però no ho són per a la varietat i les exigències de l'entrenament d'intervals d'alta intensitat del HIIT. Les sabatilles de cross-training són més estables. Això ens porta a parlar de l'anomenat "drop". El drop és la diferència d'alçada entre el taló i l'avantpeu.

Com més gran sigui el drop, més pronunciat serà l'angle. La trepitjada natural és la base, amb el drop a zero. Unes sabatilles de running típiques tenen un drop al taló d'uns 10 mm. Aquesta característica amorteix el taló i afavoreix la transició del taló a la puntera. Això és perfecte per córrer, però en el cross-training pot tirar el pes cap endavant i crear inestabilitat.

Així que tria unes sabatilles de HIIT amb un drop reduït a la puntera. Tindran un drop de fins a 4 mm. Això farà que el pes corporal estigui centrat i estable.

5. Compra unes sabatilles que t'agradin i s'ajustin bé als teus peus

A més de les característiques de disseny clau de les sabatilles de HIIT, també has de tenir en compte les teves preferències personals. Prefereixes les sabatilles de HIIT de perfil baix o de perfil alt? Tens els peus plans i necessites més subjecció al pont? Prefereixes unes sabatilles amb cordons o sense? Quins colors t'agraden? Aquests són factors importants que has de considerar a l'hora d'escollir unes sabatilles de HIIT.