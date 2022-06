Què provoca dolor a les canyelles i com es pot evitar?

El principal factor que provoca dolor a les canyelles és el sobreentrenament, tot i que també s'inclouen més coses.

"Quan parlem d'entrenament, no ens referim només a la quantitat de quilòmetres que corre una persona", explica Mack. "També cal mesurar la intensitat dels entrenaments, així com les superfícies de cada carrera. Per exemple, una carrera senzilla té una intensitat molt diferent d'un esprint i córrer per turons no s'assembla gens a entrenar-se en superfícies planes".

Aquestes variables afecten el cos de diverses maneres, incloent-hi les canyelles i altres músculs de la part inferior de les cames com els bessons. Hi ha altres factors que estan relacionats amb el sobreentrenament i que provoquen mal a les canyelles, com ara els següents. A més, t'expliquem com solucionar-los:

: fer passes massa llargues afegeix més tensió i força a les canyelles. La causa és que, quan el peu entra en contacte amb el terra en una postura massa allunyada del centre de gravetat del cos amb la cama recta, es redueix la capacitat d'absorbir l'impacte de l'aterratge. També pot provocar lesions als genolls i els malucs. Per corregir aquest problema, prova d'escurçar una mica la trepitjada, de tocar el terra primer amb el taló i de mantenir el tors recte, en comptes d'inclinar-te cap endavant. Tolerabilitat a l'entrenament : la manera com enfoques l'entrenament també juga un paper en el dolor a les canyelles, afirma Mack. Si estàs en bona forma i segueixes patint periostitis tibial (o altres lesions relacionades amb el sobreentrenament), analitza el teu procés de recuperació. Assegura't de menjar bé, dormir les hores que toquen i solucionar qualsevol problema d'estrès emocional, així com de donar prioritat als temps de recuperació entre cada entrenament. Tots aquests factors ajuden a prevenir el problema.





: la manera com enfoques l'entrenament també juga un paper en el dolor a les canyelles, afirma Mack. Si estàs en bona forma i segueixes patint periostitis tibial (o altres lesions relacionades amb el sobreentrenament), analitza el teu procés de recuperació. Assegura't de menjar bé, dormir les hores que toquen i solucionar qualsevol problema d'estrès emocional, així com de donar prioritat als temps de recuperació entre cada entrenament. Tots aquests factors ajuden a prevenir el problema. Superfícies : la ubicació de la carrera importa i, en el cas d'alguns corredors, la periostitis tibial comença en el moment que pugen un turó o entren en un sender irregular. També pot passar el contrari, per exemple, amb els corredors de trail running que pateixen dolor a les canyelles quan corren per carretera o a la vorera, ja que la superfície és més dura i els ossos han d'absorbir més força. Això no vol dir que només hagis de córrer sobre una superfície, perquè entrenar-se en diversos terrenys ofereix més avantatges que desavantatges. Per anar a cop segur, la fisioterapeuta ens recomana abaixar la intensitat quan ens entrenem en noves superfícies. Per exemple, si pugem un turó, és millor córrer a poc a poc en comptes de fer esprints, o bé provar de caminar i córrer per camins si encara no ens hem acostumat al terreny.





: la ubicació de la carrera importa i, en el cas d'alguns corredors, la periostitis tibial comença en el moment que pugen un turó o entren en un sender irregular. També pot passar el contrari, per exemple, amb els corredors de trail running que pateixen dolor a les canyelles quan corren per carretera o a la vorera, ja que la superfície és més dura i els ossos han d'absorbir més força. Això no vol dir que només hagis de córrer sobre una superfície, perquè entrenar-se en diversos terrenys ofereix més avantatges que desavantatges. Per anar a cop segur, la fisioterapeuta ens recomana abaixar la intensitat quan ens entrenem en noves superfícies. Per exemple, si pugem un turó, és millor córrer a poc a poc en comptes de fer esprints, o bé provar de caminar i córrer per camins si encara no ens hem acostumat al terreny. Feblesa als músculs de la part inferior de les cames: la tensió repetitiva als músculs que no s'entrenen tant pot provocar periostitis tibial. En aquest sentit, la solució és practicar moviments que reforcin la part inferior del cos com ara gambades, esquats i pesos morts.

Owens també afegeix el següent: "l'estratègia de prevenció més habitual és augmentar el ritme de l'activitat de manera progressiva i seguir un pla d'entrenament. Això implica córrer o entrenar-se en intervals i incrementar-ne la durada o la intensitat cada setmana".

Altres mesures com la cinta de cinesiologia i els suports són útils, però haurien de ser mesures temporals. Cal corregir el problema subjacent revisant les causes específiques en cada entrenament.