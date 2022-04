Què és la fascitis plantar i com es pot resoldre?

Com que la fasciïtis plantar és un tipus d'inflamació muscular, es tracta igual que altres lesions similars, comenta MacNeill. El tractament inclou medicaments antiinflamatoris habituals com l'ibuprofèn, aplicar-hi gel quan calgui i descansar amb seny. Parla amb el teu metge o un altre professional qualificat per determinar el millor pla de recuperació per a tu.

Si creus que la causa és la manca de mobilitat al turmell, afegeix més exercicis que impliquin doblegar aquesta zona del peu a la teva rutina de fitnes. MacNeill recomana exercicis com esquats i gambades amb els talons a terra per aconseguir l'angle de flexió més pronunciat possible. També pots provar de passar-hi un rodet i estirar els bessons durant l'escalfament.

"Cal solucionar els factors de risc subjacents. Entre altres coses, això implica perdre pes i portar calçat ferm. Tant si la fasciïtis plantar és aguda com si és crònica, cal evitar caminar descalç o amb sabatilles que no tinguin subjecció, fins i tot dins casa".

Una altra bona idea de Mack és modificar les activitats i les càrregues de l'entrenament, sobretot si la causa de la lesió és el sobreentrenament. En general, el mal desapareix després d'entre tres i sis setmanes. Ara bé, si no se'n va o empitjora, hauries de parlar amb un metge per assegurar que no sigui un problema més greu, com ara una fractura per tensió. Visita un fisioterapeuta perquè et recomani exercicis que t'ajudin a curar el peu i tornar a entrenar-te com més aviat, millor.

Text d'Elizabeth Millard

