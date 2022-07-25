Què és la cinta de cinesiologia i com s'utilitza?
Salut i benestar
Pot ser que hagis vist atletes que porten tires de cinta al voltant dels turmells, als genolls o a les espatlles. Però de què es tracta i per què ho has de provar?
Si has tingut alguna lesió, t'has visitat amb qualsevol fisioterapeuta o si has vist algun partit o cursa professionals, és possible que hagis vist una cinta de cinesiologia. Són les tires de cinta populars que porten els atletes de tots els esports.
Per què és tan popular aquesta cinta? "La màgia de la cinta de cinesiologia rau en l'estructura elàstica", diu Alina Kennedy, especialista certificada d'entrenament de força i condicionament, entrenadora de running i fisioterapeuta. "Quan l'apliques, estires la cinta, la qual cosa fa que retrocedeixi lleugerament sobre si mateixa i produeixi arrugues a la pell. La teoria és que, a mesura que la pell es plega, s'incrementa el flux sanguini i limfàtic de sota. Això és ideal per a les lesions perquè potencia el guariment i accelera la recuperació".
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Com s'utilitza la cinta de cinesiologia?
Quan la cinta de cinesiologia estira la pell, crea una quantitat molt petita d'espai entre la pell i els teixits que hi ha a sota. Això no només ajuda a augmentar el flux sanguini i limfàtic com descriu Kennedy, sinó que també deixa més espai a les articulacions per moure's.
Per exemple, un estudi va demostrar que posar cinta al voltant del genoll pot augmentar l'espai a l'articulació patel·lofemoral. Encara que aquest espai sigui mínim, pot ser suficient per reduir la irritació de l'articulació durant el moviment.
També hi ha un component mental, segons Kennedy. La cinta de cinesiologia ofereix una sensació de subjecció addicional a determinades parts del cos, com per exemple als turmells i els genolls. Tot i que no canviarà la manera en què et mous, el fet de tenir cinta al voltant d'una articulació pot donar-te la sensació que tens una mica més d'estabilitat, comenta Kennedy.
A la seva consulta, Kennedy utilitza sovint la cinta de cinesiologia per a lesions musculars com les tensions musculars de grau 1 (danys lleus amb una pèrdua mínima de força i moviment) als bessons, els isquiotibials i els quàdriceps. També ha descobert que funcionen bé per a qualsevol runner que pateixi fatiga muscular i rampes a les cames durant les curses o carreres de llarga distància.
La cinta també és útil per tornar a entrenar músculs debilitats o que no estiguin equilibrats. Per exemple, una prova controlada aleatoritzada del 2017 va examinar participants que tenien una postura inclinada cap endavant, cosa que pot causar pressió a la columna cervical. Els resultats van mostrar millores en la col·locació del cap en els casos en què es va utilitzar la cinta al coll i la part superior de l'esquena.
Tres consells per utilitzar la cinta de cinesiologia
Encara que no et faci mal res, demanar a qualsevol professional que t'apliqui la cinta primer et pot ajudar, comenta Whitney Heins, entrenadora de running certificada i fundadora de la comunitat de running The Mother Runners. D'aquesta manera, podràs rebre consells sobre la col·locació de la cinta i instruccions detallades que faran que puguis aplicar-la pel teu compte fàcilment.
Si vols utilitzar la cinta per a una cursa o un partit importants, Heins suggereix que qualsevol professional amb certificació l'apliqui un dia o dos abans de l'esdeveniment; la cinta seguirà a lloc dies després i sabràs com l'has de tornar a aplicar si cal.
Sigui quin sigui el teu objectiu o la teva necessitat, cal seguir aquestes directrius per aplicar la cinta de cinesiologia:
- Primer, neteja la zona i, després, passa-hi alcohol d'ús tòpic i deixa que s'assequi. Així, la cinta s'adherirà amb seguretat durant més de temps.
- Envolta la zona específica del cos amb la part central de la cinta, sobretot si hi ha una lesió muscular lleu. Aquesta és la part més elàstica de la cinta. Per exemple, si tens el bessó distès, la part central de la cinta haurà de cobrir la part posterior inferior de la cama.
- Assegura't que els extrems de la cinta no estiguin estirats. Bàsicament, la part central elàstica de la cinta ha d'estar limitada per unes vores fermes.
I recorda que, "tot hi ha atletes a qui resulti útil per gestionar el dolor, no és cap tractament i no curarà cap lesió", segons comenta Kennedy. "Et recomano que, si tens dolor, demanis a qualsevol fisioterapeuta o professional de medicina esportiva que avaluï la teva lesió abans d'utilitzar la cinta de cinesiologia".
Com posar cinta en un genoll
Si observes la línia de sortida d'una cursa, veuràs diferents maneres de posar cinta en un genoll, ja que no hi ha una sola manera "correcta" de fer-ho, segons Kennedy. Fes proves per trobar la posició que et sembli més estable i treballa amb fisioterapeutes per determinar l'aplicació que s'adapti millor a les teves necessitats.
La manera més fàcil és comprar cinta de cinesiologia que ja vingui tallada i que sigui específica per al genoll. Veuràs que sembla un tros de cinta més ampla tallada parcialment pel mig.
- Comença a col·locar-la entre 7 i 10 centímetres per sobre del genoll.
- Fes anar la cinta cap avall de manera que la divisió passi per sobre de la ròtula, que ha de quedar visible amb la cinta col·locada a banda i banda.
- Aleshores, en funció de la marca, la cinta seguirà per sota la ròtula o continuarà en forma de dues peces que es creuen darrere del genoll. Segons Kennedy, això ofereix estabilitat.
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Com posar cinta en un turmell
Si sents rigidesa, dolor lleu o inestabilitat al turmell, la cinta et pot ajudar, segons Kennedy, sempre que no hi hagi cap lesió real. Aquests són els passos que has de seguir:
- Comença a la part exterior de la cama, entre 10 i 15 centímetres per sobre del turmell.
- Estira la cinta per sobre del taló, com si posessis el peu en un estrep.
- Estira la cinta cap al costat oposat, per sobre de la part interior del taló.
- Posa un altre tros de cinta a la part posterior del peu, alineada amb el tendó d'Aquil·les.
- Envolta el turmell amb la cinta. La cinta ha d'estar prou cenyida per permetre que el turmell es mogui però tingui subjecció.
Tot i que aquesta és la mateixa manera en què posaries la cinta en un turmell esquinçat per mantenir-lo estable mentre es cura, això no vol dir que estiguis a punt per tornar a fer esport només perquè portis la cinta. La cinta està pensada per afavorir la mobilitat de l'articulació mentre et recuperes, no perquè tornis a l'acció de seguida. Això s'aplica a qualsevol tipus de lesió, com ara els esquinçaments de menisc o del manegot dels rotatoris.
Consulta amb el teu metge o metgessa quin seria el termini per tornar a fer exercici després d'un esquinç, una distensió o qualsevol altra lesió.
Text d'Elizabeth Millard
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