Cal entrenar si tens cruiximent?

Un dels tipus més habituals de dolor muscular que persones principiants i les veterans experimenten per igual quan s'entrenen és el que es coneix com a cruiximent, que pot aparèixer uns dies després de l'entrenament. És diferent del dolor muscular agut que pots experimentar durant l'entrenament a causa de la fatiga muscular i que desapareix en una hora o una vegada que s'acaba l'exercici.

Nick DiSarro, fisioterapeuta, doctor en fisioteràpia, especialista certificat en ortopèdia, especialista certificat en avaluació ergonòmica, especialista clínic certificat en fisioteràpia ortopèdica i director d'operacions a ResilientRX, amb seu a Austin, admet que les investigacions recents no expliquen completament per què es produeix el cruiximent. L'expert explica que probablement es deu a una combinació de factors, com ara la inflamació i esquinços musculars microscòpics. Els estudis més recents indiquen que avui dia ja no es creu que el cruiximent muscular es produeixi a causa de l’acumulació d’àcid làctic.

Tanmateix, sí que és cert que el dolor muscular no ha de ser una referència per saber si t'has entrenat bé o no. "Tenir dolor muscular no s'ha d'entendre automàticament com un indicador d'un entrenament efectiu. Tampoc no vol dir que t'hagis excedit ni que hagis fet res malament", afirma DiSarro. "En realitat, tot depèn de com et sentis i de què puguis tolerar".

ARTICLE RELACIONAT: Vols guanyar musculatura magra? Segueix aquests consells

Megan Steele, fisioterapeuta, doctora en fisioteràpia, fisiòloga de l'exercici, fisioterapeuta i membre adjunt del grup docent de la Mount Saint Mary's University, afegeix que els danys musculars provocats per l'exercici sovint es produeixen quan fem estiraments musculars després de l'entrenament. Pensa en la tensió als bessons quan puges i baixes escales després d'una carrera llarga o en la sensibilitat als quàdriceps quan t'asseus en una cadira dies després de fer esquats.

"El dolor muscular es produeix quan fas esport a causa de petits danys musculars i del procés inflamatori associat que té lloc a causa de la sobrecàrrega mecànica dels músculs. Aquest dolor sol ser més agut i intens per naturalesa, i sovint s'estén per tot el múscul", afirma Steele. "Aquests són senyals normals de dolor muscular".