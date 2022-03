Què pots portar al gimnàs

Per al teu conjunt d'entrenament, tria parts superiors d'ajust folgat que no siguin ni massa amples ni massa cenyides. Has de poder moure els braços i les cames amb total llibertat sense sentir cap mena de restricció.

Per exemple, si practiques ioga, una samarreta de tirants entallada t'anirà millor que una samarreta d'entrenament més ampla per a postures com el gos mirant avall. Igualment, els leggings de ioga segurament seran una opció millor que uns pantalons curts de gimnàs en aquest cas, sobretot en postures com la del nen feliç.

Si vols córrer a la cinta, tria joggers o pantalons curts de running de materials transpirables. Pel que fa a la roba per a home, recomanem pantalons curts que quedin just per sobre dels genolls perquè no dificultin els moviments.