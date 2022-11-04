Set bàsics per completar qualsevol conjunt de voleibol

Remata els sets amb estil amb aquests conjunts de voleibol de Nike
Consells d'estil
Aquests conjunts de Nike, que inclouen des de peces amb gestió de la suor fins a sabatilles amb tracció, ajuden els atletes a rematar i fer serveis amb confiança.
Si jugues a voleibol, és fonamental que tinguis un equipament amb gestió de la suor per poder rematar, fer serveis i bloquejar amb precisió. Aconsegueix el conjunt de voleibol perfecte amb aquesta guia, en què trobaràs des d'accessoris per als cabells per lluir els colors del teu equip fins a parts superiors i inferiors que s'ajusten com una segona pell.
Set peces i accessoris Nike per als conjunts de voleibol
1. Pantalons curts, malles i leggings de voleibol Nike
Els pantalons curts, les malles i els leggings de voleibol Nike es classifiquen pel tipus de material, la llargada de l'interior del camal i l'alçada de la cintura, però tenen un element molt important en comú: tots inclouen un disseny cenyit que no rellisca ni s'arruga durant el partit. A més, la tecnologia de gestió de la suor i el teixit transpirable ofereixen frescor i comoditat.
2. Parts superiors de voleibol Nike
Les parts superiors de voleibol Nike estan disponibles en models sense mànigues, de màniga curta i de màniga llarga per adaptar-se a una gran varietat d'estils i preferències de comoditat. Per exemple, la samarreta Nike Legend Training està fabricada amb un teixit suau i elàstic que acompanya els moviments del cos, fins i tot quan l'atleta està intentant arribar a la pilota al fons de la pista o bloquejant el set d'un oponent a la xarxa.
3. Dessuadores de voleibol Nike amb caputxa i sense
Mantén la comoditat mentre et recuperes del partit amb una dessuadora de voleibol Nike. La dessuadora amb caputxa Nike Fleece (que inclou un gràfic de voleibol brodat a la part davantera) està dissenyada amb un material suau i lleuger de teixit Fleece, una butxaca frontal de cangur i vores de canalé per oferir més comoditat.
4. Sabatilles de voleibol Nike
Les sabatilles de voleibol Nike, com ara les Nike Zoom HyperAce 2, estan dissenyades per oferir tracció i velocitat en pistes ràpides. Aquestes sabatilles proporcionen amortiment reactiu per reduir l'impacte i inclouen estructures al taló per augmentar l'estabilitat quan et mous ràpidament per agafar la pilota.
5. Banyadors de voleibol Nike
Pel que fa als conjunts de voleibol platja, és fonamental triar peces d'assecat ràpid. Fes servir parts inferiors com els pantalons curts Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick, que ofereixen un ajust compressiu i eviten les distraccions, o peces com la part superior de biquini Nike Crossback, que proporciona subjecció i seguretat durant el partit.
6. Gorres, cintes absorbents, gomes i llaços de voleibol Nike
Les gorres, les cintes absorbents, les gomes i els llaços de voleibol Nike van genial per impedir que el sol limiti la visibilitat, evitar que la suor arribi als ulls i mantenir els cabells a lloc. La cinta absorbent Nike Dri-FIT, per exemple, està feta amb la tecnologia Dri-FIT, que permet gestionar la suor ràpidament.
7. Ulleres de sol de voleibol Nike
Durant un partit de voleibol, és molt important concentrar-se al màxim en els moviments dels oponents i no perdre de vista la pilota. Tanmateix, quan el sol pica directament a una pista exterior, això pot ser tot un repte. Les ulleres de sol de voleibol Nike estan dissenyades per mantenir-se a lloc durant els cops més intensos i frenètics i protegir els ulls de la llum directa del sol.
Text: Julia Sullivan