Cinc idees de conjunts amb pantalons curts de ciclisme que pots portar ara

Cinc idees de conjunts amb malles ciclistes que pots portar ara
Consells d'estil
Substitueix els teus texans preferits per aquestes malles ciclistes igual de versàtils i aconseguiràs looks bonics i alhora funcionals.
No limitis els bàsics d'entrenament només al gimnàs o a les rutes amb bici. Els looks esportius estan pensats perquè siguin bonics i funcionals en tota una varietat de situacions: com aturar-se a una cafeteria o anar al cine amb amics. Prepara les teves malles ciclistes. Si les combines amb la part superior i les sabatilles correctes, aquestes malles t'ajudaran a crear un look natural i afavoridor. Però, com s'han de combinar exactament unes malles ciclistes? Doncs depèn.
Per exemple, vols un look senzill o prefereixes marcar la diferència? Tens les malles ciclistes de Nike disponibles en diversos colors, des de tons neutres i elegants com el negre o el Taupe, fins a altres de vibrants com el Ruby Red o el Mint Green. Les peces amb què combinis les malles ciclistes determinen l'efecte del look complet. Posa't les malles ciclistes amb uns sostenidors esportius de disseny cropped o una dessuadora extragran per crear un look relaxat. D'altra banda, pots posar-te una camisa de festa o un blazer per donar un toc més elegant a aquestes malles tan còmodes i compressives. En definitiva, hi ha moltes maneres d'aconseguir un resultat neutre o atrevit.
A més, les malles ciclistes de talla gran es poden combinar igual que uns pantalons curts de talla petita o de talla estàndard dels Estats Units. Només has d'assegurar-te que les malles et resultin còmodes. Pots fer un esquat o una torsió quan te les provis per assegurar-te que no s'enrotllen ni s'arruguen.
Mira les cinc idees de conjunts amb malles ciclistes que et mostrem a continuació, perquè et sentis còmoda tant si surts a fer una volta com si vas a la teva classe d'entrenament.
Com combinar les malles ciclistes
1.Sempre informal
Quan et plantegis com combinar les malles ciclistes, comença jugant amb les proporcions. Com que les malles són ajustades, equilibra el look amb una camisa extragran més informal. Important: assegura't que la camisa sigui prou curta perquè les malles surtin per baix (fins a mitja cuixa), però prou llarga perquè faci contrast amb l'ajust cenyit de les malles. Completa el look amb un parell de sabatilles acolorides com les Waffle One d'inspiració retro. Llueix aquest look mentre fas les teves comandes o vas cap a la classe de pilates.
2.Tornada a l'escola amb estil
Tant si tornes a classe al setembre com si simplement t'agrada l'estètica "preppy" de la universitat, pots lluir un look idoni amb unes malles ciclistes.
Per passejar pel campus o pel teu barri, et recomanem una combinació informal i contemporània formada per unes malles de cintura mitjana, una dessuadora suau i unes Blazer de perfil alt. No cal que totes les peces del look facin joc. És millor triar un to que lligui bé amb la resta. Per aconseguir un resultat atrevit, posa't un parell d'ulleres de sol elegants.
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3.Formal o informal?
No subestimis el poder d'un blazer per arrodonir un conjunt. Tria un crop top i unes malles ciclistes de cintura alta per a un dia ple de compromisos informals que acabi amb una copa a la tarda. Si hi afegim un blazer a mida, el conjunt es converteix ràpidament en un outfit perfecte per a la nit. Opta per una gamma de colors neutra per harmonitzar el look, incloent-hi les sabatilles.
4.A la pista de ball
Si vols anar a classes de dansa el cap de setmana o fer una coreografia improvisada mentre passes l'aspiradora a casa, tria un conjunt que sigui elàstic, suau i perfecte per a qualsevol activitat. Posar-te diferents capes sempre és una bona idea, sobretot si les temperatures a l'interior i a l'exterior són diferents. Opta per uns sostenidors esportius ferms i una dessuadora amb caputxa folgada per estar a punt. Per acabar, tria unes sabatilles divertides per dur tota l'atenció al moviment dels peus.
5.Prepara't per a la natura
Per als apassionats de la natura, hi ha malles ciclistes amb panells i butxaques pràctiques perquè puguis desar-hi objectes bàsics que t'ajudin a recórrer el camí. A més de butxaques espaioses per als snacks, recorda tenir una jaqueta a mà per si plou. També et pot anar bé posar-te una gorra de pescador amb gestió de la suor per mantenir la humitat a ratlla i protegir la cara del sol. Mai saps què t'espera a la natura. El toc final seran unes sabatilles de trail running impermeables i resistents, amb un turmell més alt per mantenir els peus secs.
Text: Aemilia Madden