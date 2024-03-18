Els millors leggings negres de Nike

Els leggings Nike negres més versàtils
Guia de compra
Tria entre una àmplia selecció d'opcions de leggings negres de Nike.
Els millors leggings negres són una peça bàsica de qualsevol col·lecció de roba d'entrenament, però també són pràctics més enllà de l'esport. El look elegant dels leggings cenyits també és perfecte per fer encàrrecs del dia a dia, quedar amb amics o gaudir de comoditat sense sacrificar l'estil.
A Nike, trobaràs una àmplia selecció de leggings negres per al dia a dia: des de models pràctics amb subjecció per fer running fins a dissenys suaus i transpirables per fer ioga o relaxar-te a casa. Tot i que els leggings negres poden semblar tots iguals (en què es diferencien, realment?), en realitat el material i els detalls de disseny marquen la diferència a l'hora de triar els més adequats. Tant si actualitzes la teva col·lecció de leggings per fer aixecament de pesos com si compres uns quants dissenys afavoridors per al teu dia a dia variat, a continuació et presentem la millor selecció de Nike.
Els millors leggings negres per a entrenaments durs: leggings de cintura mitjana i longitud completa amb subjecció ferma i butxaques Nike GO per a dona
Per què són genials: la versatilitat fa que aquests leggings d'entrenament destaquin a la teva col·lecció. S'han dissenyat amb sis butxaques per accedir fàcilment al telèfon mentre corres i perquè tinguis espai per desar-hi les claus allà on vagis. El teixit compressiu ofereix seguretat, mentre que la cintura ampla es manté a lloc fins i tot durant els entrenaments més intensos.
Sensació: ajust cenyit i resistent amb una cintura ampla.
Teixit: 68 % nylon, 32 % elastà.
Els millors leggings negres per al dia a dia: leggings de cintura alta amb estampat Nike Sportswear Classics per a dona
Per què són genials: els dies que et quedes a casa o surts a fer encàrrecs, aquests leggings de cintura alta que s'adapten al cos ofereixen un ajust cenyit que no t'estreny. El teixit suau és gruixut perquè no et preocupis per les transparències en doblegar-te o moure't. Això els fa ideals per al dia a dia.
Sensació: el teixit suau i elàstic és gruixut i ofereix subjecció.
Teixit: 47 % cotó, 41 % polièster, 12 % elastà.
Els millors leggings negres per córrer: leggings de 7/8 de cintura mitjana amb butxaques de running Nike Fast per a dona
Per què són genials: quan surts a córrer, l'últim que vols és que la roba que portes sigui incòmoda. Aquests leggings amb cordó a la cintura es mantenen a lloc mentre et mous, i les obertures de malla estratègiques proporcionen transpirabilitat sense provocar fregament ni resultar rígides. Les butxaques pràctiques et permeten desar les claus i el telèfon a prop del cos.
Sensació: són una mica elàstics, lleugers i transpirables.
Teixit: 80 % polièster, 20 % elastà.
Els millors leggings negres per fer ioga: leggings de cintura alta i subjecció lleugera amb disseny cropped Nike Zenvy per a dona
Per què són genials: quan busquis uns pantalons de ioga, tria uns leggings que siguin tan còmodes que t'oblidis que els portes. El teixit supersuau que sembla una segona pell i les costures minimalistes fan que aquest model negre sigui la teva opció preferida sempre que vulguis lleugeresa i un disseny que no et molesti.
Sensació: són transpirables i suaus perquè gairebé ni els notis.
Teixit: 63 % nylon, 37 % elastà.
Els millors leggings negres per al gimnàs: leggings de 7/8 de cintura mitjana amb estampat Nike Pro per a dona
Per què són genials: si vols un model entallat i senzill, aquests són els teus leggings. El disseny elàstic i lleuger s'eixuga ràpidament gràcies a la tecnologia de capil·larització de la suor. La cintura ampla i elàstica queda plana a la part central del cos perquè facis esquats i et dobleguis tranquil·lament.
Sensació: són transpirables i elàstics.
Teixit: 83 % polièster, 17 % elastà.
Els millors leggings negres en tendència: leggings capri de cintura alta i subjecció mitjana amb butxaques Nike Universa per a dona
Per què són genials: el teixit cenyit de densitat mitjana combina comoditat i ajust per als entrenaments intensos o les passejades quotidianes. El disseny capri és perfecte si prefereixes un estil més curt i s'ajusta a persones de diferents alçàries. Els models cropped estan de moda, així que també et pots posar aquests leggings quan tinguis altres plans que no siguin entrenar-te.
Sensació: són elegants i suaus, amb una subjecció que t'envolta el cos còmodament.
Teixit: 76 % nylon, 24 % elastà.
Preguntes freqüents:
Quines sabatilles combinen millor amb els leggings negres?
Les millors sabatilles per a uns leggings negres dependran de l'activitat que tinguis planejada. Els models esportius són una bona opció per als looks informals de cada dia o per als entrenaments. Si és una ocasió més formal, prova uns botins negres amb taló.
Els leggings negres encara estan de moda enguany?
Els leggings negres són un bàsic intemporal tant per anar a entrenar-te com per als conjunts informals del dia a dia. La senzillesa del disseny et permet portar els leggings negres com a part d'un look subtil o per afegir un toc informal a un outfit avantguardista.
Quin és el millor material per a uns leggings negres?
El millor material per a uns leggings negres depèn de per a què els vulguis fer servir. Si vols entrenar-te, necessites un material que aporti subjecció, que capil·laritzi la humitat i que mantingui la frescor. Si els vols per estar a casa, pots triar un teixit elàstic i ben suau.
Text: Aemilia Madden