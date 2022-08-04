Els millor sostenidors esportius de talles grans de Nike
Guia de compra
Aquí tens els millors sostenidors esportius de talles grans de Nike amb un rendiment d'elit, a l'alçada del teu estil de vida.
Una de les coses més importants de la teva rutina de fitnes és tenir uns bons sostenidors esportius. Quan trobes uns sostenidors que se t'ajusten bé i són còmodes, tens més seguretat i ets sents més preparada per superar qualsevol entrenament. Els sostenidors esportius Nike estan disponibles amb tres nivells de subjecció diferents (subjecció lleugera, mitjana i alta) i en talles de la XS (copa de la A a la C) a la 3X (copa de la F a la G).
Aleshores, si vols comprar uns sostenidors esportius de talla gran, com pots saber quin estil o nivell de subjecció és millor per a tu?
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Com pots triar els millors sostenidors esportius de talla gran per a tu
Tot i que triar la talla perfecta és fonamental, per trobar els sostenidors esportius adequats has de tenir més coses en compte. També és important comprar un model que et proporcioni la comoditat i la subjecció ideals per a tu.
Independentment de la teva talla, no hi ha un nivell de subjecció únic per a totes les activitats i els tipus de persones. Comença la cerca plantejant-te què vols sentir quan practiquis les diverses activitats que faràs amb els sostenidors.
- Subjecció alta: és important per a tu minimitzar el moviment del pit el màxim possible durant el dia o mentre t'entrenes? Si la resposta és sí, tria uns sostenidors de compressió de subjecció alta. Si vols reduir la pressió a les espatlles, prova uns sostenidors de subjecció alta amb tirants gruixuts.
- Subjecció lleugera: d'altra banda, si prefereixes un ajust més natural que sigui menys cenyit i compressiu als pits, tria uns sostenidors de subjecció lleugera. Els sostenidors de subjecció lleugera no són només per a copes petites. Aquests models, com per exemple el Nike Dri-FIT Alate Minimalist, ofereixen un disseny minimalista disponible en una gran varietat de talles.
- Subjecció mitjana: si vols un nivell intermedi, és a dir, vols subjecció, però els sostenidors de subjecció alta et semblen massa restrictius, els models de subjecció mitjana són el punt intermedi que necessites.
Característiques clau que han de tenir uns sostenidors esportius
1.Tirants regulables
Si vols uns sostenidors esportius que s'adaptin a tu completament, els tirants s'han de poder regular. Els tirants són una part fonamental en qualsevol disseny de sostenidors esportius, perquè ajuden a crear un ajust equilibrat, a distribuir el pes dels pits i a reduir la pressió de la banda inferior. Els tirants que s'ajusten adequadament ofereixen una tensió ferma però còmoda.
2.Tipus de tancament
El tipus de tancament més convenient variarà en funció de les teves preferències personals. Pensa si prefereixes un disseny sense tancament, un tancament frontal o un tancament posterior. Nike ofereix sostenidors esportius de talles grans amb totes aquestes opcions.
3.Tipus de copa
Pel que fa als coixinets i el tipus de copa, Nike té sostenidors sense enconxat, amb copes enconxades i d'encapsulació, que ofereixen un ajust compressiu.
Els millor sostenidors esportius Nike de talla gran
1. Nike Alate
La línia de sostenidors esportius Nike Alate està dissenyada per oferir-te un ajust semblant al d'una segona pell per als moviments del dia a dia. Els sostenidors Nike Alate són tan suaus i còmodes que t'oblidaràs que els portes.
A més, estan fets amb teixit Nike Dri-FIT, que gestiona la humitat i fa que la suor s'evapori ràpidament per mantenir la transpirabilitat i la frescor. Dona un cop d'ull als dissenys de subjecció lleugera, com per exemple els Nike Dri-FIT Alate Minimalist, i als de subjecció mitjana, com els Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.
2. Nike Swoosh
Per aconseguir el look més icònic amb uns sostenidors esportius Nike, prova els Nike Swoosh: un model clàssic d'esquena creuada i sense tancament. Els sostenidors Nike Swoosh ofereixen una subjecció mitjana o alta segons l'estil que triïs. Alguns dissenys no tenen enconxat i d'altres inclouen un coixinet extraïble d'una peça.
3. Nike Indy
Els sostenidors Nike Indy estan pensats per oferir un aspecte esportiu i dinàmic per a tota mena de moviments, i estan disponibles en una gran varietat de colors i en tres estils de talles grans diferents: amb l'escot en punta, amb l'escot en U i amb el disseny allargat. A més, els tirants d'aquests sostenidors s'ajusten per la part davantera perquè puguis tibar-los o afluixar-los fàcilment segons les teves necessitats. Les copes extraïbles proporcionen versatilitat i un altre nivell de personalització.
4. Nike Alpha
Els Nike Alpha són uns sostenidors de subjecció alta que combinen un ajust compressiu amb copes enconxades per encapsular cada pit individualment i reduir el sacseig. Els tirans extraamples s'ajusten des de la part davantera i la sivella posterior afegeix un nivell addicional de seguretat. Aquests sostenidors esportius estan disponibles en dos estils diferents: un model amb cremallera frontal perquè sigui més fàcil de posar i de treure, i un altre amb el disseny clàssic de tirants amb tancament a la part posterior.
Text: Jennifer Davis-Flynn