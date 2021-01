Com et pots motivar per entrenar

Recompensa

Si vas al gimnàs, et pots permetre comprar aquella dessuadora que tant t'agrada o aquella planta tan cara que has vist.



"Càstig"

Si et saltes la lliçó online, hauràs de fer net el bany.



Aspecte físic

Saps que no tindràs els ulls tan inflats si aquesta nit dorms vuit hores ininterrompudes.



Pressió social

Tots els teus amics estan seguint un entrenament en viu i no te'l vols perdre. Utilitza-ho a favor teu.



Culpa

La teva parella et va comprar una guitarra pel teu aniversari, així doncs, hauries d'agafar-te una hora per començar a aprendre a tocar-la.



Inspiració en altres

L'hàbit de córrer dels amics més dedicats també et pot inspirar. Pensa en com s'ho fan, fins i tot quan tenen la motivació a zero.



Orgull

Gaudeix de l'autocontrol que cal per passar de llarg del passadís de les patates fregides al supermercat o aconseguir tots els objectius d'entrenament de la teva aplicació d'exercicis.



"El correcte"

Fes exercici i menja bé perquè saps que és allò que has de fer. Limita l'alcohol perquè saps que no és sa. Mantén-te al dia de les tasques setmanals perquè saps que mandrejar et farà sentir encara més estrès.



Identitat personal

Potser ets una persona proactiva i organitzada, i et sents millor quan segueixes un pla d'entrenament al mil·límetre. O potser ets una persona espiritual i introspectiva, i llegir molts de llibres et fa sentir millor amb tu mateix.



Diversió

Surt a córrer, passa't una hora preparant un àpat nutritiu, estira't al màxim sobre l'estora de ioga o escriu una escena nova de la teva novel·la senzillament perquè t'encanta fer-ho. Començar alguna cosa pot ser una batalla, però una vegada que hagis començat, l'impuls et guiarà, així que gaudeix d'aquesta lleugeresa i energia.



Els teus "perquès"

Fer aquestes coses hauria de donar-te alegria, però també la sensació més profunda d'un propòsit a llarg termini. Vols ser una parella amb més paciència i presència, i per això medites. O vols aconseguir la feina dels teus somnis en acabar la universitat, així que estudies els caps de setmana si cal. "El teu 'perquè' està estretament relacionat amb la felicitat", diu Lewis. Perquè, si actuem en funció dels "perquès", aconseguim una sensació de plenitud. I aquest és el vertader motiu pel qual tenim objectius.