Com et pots motivar per entrenar

No perdis mai la motivació
Consells
Si mai perds l'impuls que t'anima a fer coses, aquestes estratègies de psicologia per al rendiment t'ajudaran a recuperar la motivació ràpidament.
- Els experts afirmen que la motivació no es pot "perdre", però que la font principal de motivació pot esgotar-se.
- Tenir moltes fonts de motivació alternatives pot ajudar-te a seguir endavant per continuar progressant.
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És dissabte i estàs al sofà mirant un capítol rere l'altre d'una sèrie. Saps que hauries d'entrenar-te, perquè et sents genial després i progresses molt. Però a vegades costa molt posar-se en marxa, ho sabem.
"La gent diu que ha perdut la motivació, però no és del tot correcte", afirma Lisa Lewis, doctorada en Educació i psicòloga especialitzada en psicologia del rendiment a Boston (EUA). "La motivació és una qualitat inherent, no una cosa que es té o no". Si tens mandra, potser només és que s'ha esgotat allò que et motivava. Si recorres a una altra font de motivació més abundant, pots recuperar l'impuls per aconseguir qualsevol fita en un tres i no res.
Hi ha diferents tipus de fonts de motivació. Per una banda, tens les externes, com ara els diners (potser treballes de valent per obtenir un incentiu) o la pressió d'algú (per exemple, un professor que vol que milloris). Per l'altra banda, hi ha motivacions internes profundes que tenen a veure amb la teva personalitat i que són els fonaments dels teus objectius, les teves raons. Aquestes raons poden incloure el desig de ser un amic o un membre de la família implicat i positiu, o la passió per ajudar els altres.
Encara que els experts coincideixen en el fet que les teves raons són el motor més profund i intemporal per impulsar-te cap als teus objectius, la realitat és que de vegades semblen molt distants o intangibles, o senzillament no et semblen prou motivadores, segons Lewis. Per a aquests dies, és convenient tenir algunes motivacions de reserva per no estancar-te.
Les següents motivacions, afirma Lewis, poden ser externes i superficials o internes i profundes. Mira quina et funciona avui, posa-la en pràctica i guarda't la resta per al futur. Idealment, la majoria de vegades extrauràs allò que necessites de les motivacions més profundes, i utilitzaràs les més superficials només quan les primeres no et funcionin.
Recompensa
Si vas al gimnàs, et pots permetre comprar aquella dessuadora que tant t'agrada o aquella planta tan cara que has vist.
"Càstig"
Si et saltes la lliçó online, hauràs de fer net el bany.
Aspecte físic
Saps que no tindràs els ulls tan inflats si aquesta nit dorms vuit hores ininterrompudes.
Pressió social
Tots els teus amics estan seguint un programa d'entrenament i no te'l vols perdre. Utilitza-ho a favor teu.
Culpa
La teva parella et va comprar una guitarra pel teu aniversari, així doncs, hauries d'agafar-te una hora per començar a aprendre a tocar-la.
Inspiració en altres
L'hàbit de córrer dels amics més dedicats també et pot inspirar. Pensa en com s'ho fan, fins i tot quan tenen la motivació a zero.
Orgull
Gaudeix de l'autocontrol que cal per no ignorar l'alarma als matins o aconseguir tots els objectius d'entrenament del teu dispositiu de fitnes.
"El correcte"
Fes exercici i menja bé perquè saps que és allò que has de fer. Limita l'alcohol perquè saps que no és sa. Mantén-te al dia de les tasques setmanals perquè saps que mandrejar et farà sentir encara més estrès.
Identitat personal
Potser ets una persona proactiva i organitzada, i et sents millor quan segueixes un programa d'entrenament al mil·límetre. O potser ets una persona espiritual i introspectiva, i llegir molts de llibres (en comptes de mirar per sobre les notícies una vegada i una altra) et fa connectar més amb el teu jo interior.
Diversió
Surt a córrer, passa't una hora preparant un àpat nutritiu, estira't al màxim sobre l'estora de ioga o escriu una escena nova de la teva novel·la senzillament perquè t'encanta fer-ho. Començar alguna cosa pot ser dur, però una vegada que hagis començat, l'impuls et guiarà, així que gaudeix d'aquesta lleugeresa i energia.
Les teves raons
Fer aquestes coses hauria de donar-te alegria, però també la sensació més profunda d'un propòsit a llarg termini. Vols ser una parella amb més paciència i presència, i per això medites. O vols aconseguir la feina dels teus somnis en acabar la universitat, així que estudies els caps de setmana si cal. "Les teves raons estan estretament relacionades amb la felicitat", diu Lewis. Perquè, si actuem en funció de les nostres raons, aconseguim una sensació de plenitud. I aquest és el vertader motiu pel qual tenim objectius.
Text: Janet Lee
Il·lustracions: Gracia Lam
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