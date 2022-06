Quins són els millors pantalons de golf de Nike?

Molts dels pantalons de golf Nike tenen un disseny lleugerament cenyit als camals per a un look atlètic i entallat. Per als jugadors de golf que prefereixen els models una mica més folgats, una bona opció són els pantalons de golf d'ajust estàndard, com els Nike Flex per a home. Ofereixen una mica més d'espai a les cuixes i la part del darrere, i la vora entallada queda per sobre de la llengüeta de les teves sabatilles de golf en lloc de per sota. Són igualment elegants i, com el seu nom indica, elàstics i flexibles. A més, inclouen tecnologia Dri-FIT per capil·laritzar la suor de les cames quan fa calor. Per a dona, els joggers de golf Nike Dri-FIT UV Victory tenen un ajust senzill i folgat, amb vores elàstiques a l'altura dels turmells i un disseny de quadres vichy subtil que millora l'estil del model. Els pantalons són pràctics i inclouen butxaques amb folre de malla per desar-hi els tees i les targetes, i els joggers també incorporen tecnologia Nike Dri-FIT.