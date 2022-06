Com pots evitar i tractar el mal als malucs derivat del running

Tant si t'estàs entrenant per córrer la primera marató com per fer un quilòmetre, el mal als malucs pot afectar l'entrenament. A diferència del ciclisme o la natació, el running és una activitat d'alt impacte que pot provocar tensió als malucs, cosa que incrementa la possibilitat de desenvolupar lesions a la zona.

Tot i que et pot temptar aguantar les molèsties, sempre és millor descansar i consultar un metge abans de tornar a córrer. Com pots prevenir el mal als malucs abans de patir-ne? Dona un cop d'ull a les causes comunes del mal als malucs i descobreix què has de fer per prevenir-lo.