Córrer després de menjar: quanta estona hauria d'esperar?

No hi ha proves científiques que demostrin que córrer (o fer algun tipus d'exercici vigorós) després de menjar sigui perillós per a la salut. Això vol dir que pots córrer amb l'estómac ple? Sí. La pregunta és: et ve de gust córrer amb l'estómac ple? La resposta segurament és que no.



El problema és que tant la digestió com l'exercici requereixen un increment del flux sanguini. Després de menjar, circula més sang pels òrgans vitals, sobretot pels digestius, perquè el cos pugui processar el menjar. Alguns estudis suggereixen que l'augment del flux sanguini arriba al màxim al cap de 20 o 40 minuts i dura aproximadament una hora i mitja o dues.



No obstant això, quan comences a fer exercici, el flux sanguini es transmet als músculs en funcionament per oferir-los l'oxigen i l'energia que necessiten, i això fa que els òrgans digestius no tinguin el flux sanguini que necessiten per processar el menjar.



Segons un document de posició del 2017 publicat a l'International Society of Sports Nutrition, menjar just abans de fer exercici pot sobrecarregar el sistema digestiu i arribar a causar rampes i incomoditat quan en comencis a fer. Si corres després de menjar, també pots experimentar inflor, nàusees o lentitud.



Com que és un problema habitual, hi ha unes quantes regles populars i molt generalitzades que se solen seguir en els cercles de running pel que fa a les carreres després de menjar. Aquestes directrius depenen de la densitat de l'àpat que hagis ingerit.

Després d'un àpat dens (normalment unes 600 calories o més), espera unes 3 o 4 hores abans de córrer.

Després d'un àpat lleuger (normalment unes 300 o 400 calories), espera 1 o 2 hores abans de córrer.

Després d'un snack (normalment unes 100 o 200 calories), espera aproximadament una hora abans de córrer.

Tot i que aquestes regles són ideals per començar, no tots els runners les han de seguir. En general, les directrius de l'International Society of Sports Nutrition i estudis previs recolzen aquestes idees, però els autors dels estudis sovint destaquen que el temps que ha de passar per fer exercici després de menjar depèn de cada atleta de forma individual perquè cada persona té una tolerància diferent.