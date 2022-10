Va decidir que trobaria la manera de fer que les nenes se sentissin més segures de si mateixes a l'hora de jugar a futbol. Kameroon va començar a formar-se per convertir-se en entrenadora. Es va unir a una organització que reservava espais esportius per a dones com a entrenadora d'un equip juvenil. Estava il·lusionada per crear un ambient on qualsevol persona que volgués jugar fos benvinguda.

Quan van arribar el primer dia, Kameroon va notar l'entusiasme de les nenes en veure que tenien tot el camp per elles soles, però l'alegria de veritat va arribar més tard. Una d'elles va estirar la cama per xutar la pilota, però el seu peu va passar volant sense tocar-la. Es va encongir de vergonya, però ningú no va riure ni va posar els ulls en blanc. Kameroon la va animar a tornar-ho a intentar. Llavors, totes les nenes es van adonar que no passava res per cometre errors. Podien aprendre a jugar a futbol a la seva manera.