Històries seleccionades per Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
Quan era petita, cada vegada que Kameroon Jade anava a jugar a futbol només podia competir amb nens. Frustrada, va decidir que trobaria la manera de fer que les nenes guanyessin confiança en si mateixes dins del camp i, més tard, es va convertir en entrenadora en una organització que reservava espais esportius per a dones. Ara, ensenya a nenes a jugar a futbol a la seva manera.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Nacionalitat: francesa. Data de naixement: 8 d'agost de 2003. Il·lustracions de Taylor McManus.
Quan era petita, cada vegada que Kameroon Jade es presentava al camp per jugar a futbol es trobava amb el mateix: nens. A vegades eren amables, però sempre n'hi havia un o dos que no volien que jugués amb ells. Kameroon sabia que els podia seguir el ritme. Sabia que podia enviar la pilota a la xarxa; només calia que li passessin. Se sentia frustrada. Era descoratjador haver de demostrar les seves habilitats una vegada i una altra.
El més trist és que coneixia moltes nenes a qui els hauria encantat jugar a futbol més sovint, però que no es trobaven còmodes amb la pressió que havien d'aguantar per part dels nens. Els posava nervioses que algú es rigués d'elles si feien alguna cosa malament.
Com poden millorar les seves habilitats, si no poden ni practicar?, pensava Kameroon.
"Cada vegada que caiguis, aixeca't. Plora, si ho necessites, o pren-te un descans, però no et rendeixis. Creu en els teus somnis".
Va decidir que trobaria la manera de fer que les nenes se sentissin més segures de si mateixes a l'hora de jugar a futbol. Kameroon va començar a formar-se per convertir-se en entrenadora. Es va unir a una organització que reservava espais esportius per a dones com a entrenadora d'un equip juvenil. Estava il·lusionada per crear un ambient on qualsevol persona que volgués jugar fos benvinguda.
Quan van arribar el primer dia, Kameroon va notar l'entusiasme de les nenes en veure que tenien tot el camp per elles soles, però l'alegria de veritat va arribar més tard. Una d'elles va estirar la cama per xutar la pilota, però el seu peu va passar volant sense tocar-la. Es va encongir de vergonya, però ningú no va riure ni va posar els ulls en blanc. Kameroon la va animar a tornar-ho a intentar. Llavors, totes les nenes es van adonar que no passava res per cometre errors. Podien aprendre a jugar a futbol a la seva manera.