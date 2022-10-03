Històries seleccionades per Rebel Girls
Houda Loukili
La Houda vivia per fer esport i dominava totes les disciplines, però la seva passió autèntica era el kick-boxing. Va ser la primera campiona juvenil de kick-boxing als Països Baixos que portava hijab, i s'entrenava per fer-se professional i millorar el món. Malauradament, quan tenia 21 anys va patir un accident de cotxe que li va canviar la vida i li va impedir competir. Com que no volia abandonar la seva passió, la Houda ara entrena nenes perquè siguin les campiones del futur.
Houda Loukilim. Neerlandesa. Data de naixement: 18 de setembre de 1989. Il·lustració de Sarah Jones.
La Houda vivia per fer esport. No importava si era futbol, natació o judo: dominava qualsevol disciplina que provava. Un dia, un instructor de kick-boxing va fer una demostració a la seva escola. Els cops amb peus i punys eren tan ràpids que la Houda d'onze anys no s'ho podia creure. Uns dies després, va visitar el gimnàs de kick-boxing del seu barri, als Països Baixos. Era l'única nena, però aquest fet no va aturar-la quan va arribar l'hora d'entrar al ring. En un tres i no res, la jove atleta estava practicant tot el dia, fins i tot quan feia coses quotidianes, com esperar el seu torn a la cua del forn!
Quan tenia catorze anys, la Houda va decidir que volia portar el hijab. La noia se sentia agraïda per la seva religió i la comunitat espiritual a la qual pertanyia, i el hijab li permetia connectar amb aquestes dues facetes. Tot i que la gent la jutjava per portar-lo, el hijab li feia sentir-se més poderosa. Només un any més tard, va convertir-se en la primera campiona juvenil de kick-boxing als Països Baixos que portava el hijab: una victòria no només per a la Houda, sinó per a totes les noies que el porten. "Volia canviar el món", explica.
"Vaig canviar els meus plans i vaig convertir l'adversitat en fortalesa".
A la universitat, va estudiar gestió esportiva al mateix temps que s'entrenava per convertir-se en kick-boxer professional.
Portava els guants a tots llocs per poder entrenar-se quan no estava a classe. Mentre girava i donava cops al ring, se sentia tranquil·la i poderosa. Estava destinada a practicar aquest esport durant la resta de la seva vida.
Però, quan tenia 21 anys, va patir un accident de cotxe terrible. Quan els metges van dir-li que mai tornaria a competir, es va fer una pregunta: "I ara, què?".
De seguida, Houda es va adonar d'una cosa: el kick-boxing encara podia ocupar un lloc central a la seva vida, encara que ella no pogués competir al ring directament. Avui, la Houda entrena nenes per millorar la seva força i la seva confiança a través de l'esport. El seu somni de kick-boxing continua amb les futures campiones que entrena cada dia.