Històries seleccionades per Rebel Girls
JJ Roble
La JJ i els seus vuit germans sempre jugaven a futbol quan eren petits. Després d'obrir-se camí com a professional d'aquest esport, es va convertir en la primera àrbitra musulmana del Regne Unit i va començar a entrenar les seves set nebodes. La notícia es va escampar i més noies del barri van anar a entrenar-se amb moltes ganes d'aprendre. La JJ somia veure el seu equip créixer i transformar-se en tota una lliga de jugadores de tot el país, en un lloc on podran aprendre i creure que tot és possible.
JJ Roble. Anglesa. Naixement: 1 de gener del 1994. Il·lustració: Adriana Bellet.
Una vegada hi havia una nena que corria tant que la seva mare va posar-li el sobrenom de "cavall". Quan la Jawahir era petita, ella i els seus vuit germans sempre jugaven a futbol. Jugaven al jardí, al pati davanter i, fins i tot, a dins de casa!
Quan va ser gran, la JJ va decidir desenvolupar la seva carrera al món del futbol, així que es va convertir en la primera àrbitra musulmana del Regne Unit. Aleshores, un dia, la JJ va observar que les seves set nebodes tenien molta energia que havien d'alliberar d'alguna forma. Va recordar els dies en què jugava a futbol amb els seus germans i va adonar-se que tenia una altra oportunitat de fer una cosa relacionada amb el futbol: seria l'entrenadora de les seves nebodes.
En la primera sessió d'entrenament, la JJ va començar amb els conceptes bàsics. Va ensenyar les nenes quina part dels peus havien de fer servir per xutar la pilota i les va animar mentre corrien pel camp. La JJ va guiar les seves set nebodes somrients a través d'exercicis, impulsant-les a córrer una mica més ràpid i a fer tirs més potents. Va sentir-se com quan era petita.
"Tu ets el millor amic o la millor amiga que has tingut mai. Ets genial i, si t'hi esforces prou, un dia els teus somnis es faran realitat".
Quan la JJ va anar a la següent sessió d'entrenament, va veure que hi havia més nenes a part de les seves nebodes. Tot un grup de noies l'estaven esperant amb moltes ganes d'aprendre de l'entrenadora JJ. Les jugadores gaudien tant dels entrenaments, que la majoria de nenes del barri van acabar formant part de l'equip.
El somni de la JJ és veure com l'equip creix, com a persones i com a jugadores. Però els seus objectius van més enllà. Vol veure com l'equip es transforma en tota una lliga, amb jugadores de tot el país. "Vull ajudar més nenes a participar en aquest esport. No cal que siguin jugadores, però hi ha molt més per aconseguir. No hi ha res impossible".