Idees de conjunts de maternitat de Nike

Segurament no voldràs deixar de banda els peus, et posis el conjunt de maternitat que et posis. Les sabatilles han de quedar bé amb el look i ser adequades per a l'activitat que facis, però també han de tenir en compte els canvis en l'embaràs.



Durant l'embaràs els peus s'inflen. Algunes futures mares i algunes que acaben de donar a llum experimenten canvis en la talla de les sabatilles. També pot ser que tinguis un equilibri inestable perquè la panxa afecta el centre de gravetat. Per aquest motiu, necessites unes sabatilles amb:

Transpirabilitat

Flexibilitat

Amortiment

Estabilitat

No només vols comoditat als peus, sinó que necessites unes sabatilles que et vagin bé fins i tot quan se t'inflin una mica. També t'han d'ajudar a sentir seguretat i subjecció, fins i tot quan no tens tant d'equilibri. Unes bones sabatilles per caminar són ideals per al dia a dia, i si continues corrent durant l'embaràs, unes sabatilles de running amb estabilitat t'ajudaran a gaudir de més subjecció.