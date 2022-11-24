Idees de conjunts de maternitat de Nike

Els millors conjunts de maternitat Nike per a qualsevol ocasió
Guia de compra
La millor roba de maternitat Nike no es limita a l'equipament per entrenar. Aquí hi trobaràs set articles bàsics per al teu armari, estiguis al trimestre que estiguis.
Els millors conjunts de maternitat es poden portar per fer activitats molt diverses. Amb poques peces essencials com aquests bàsics Nike, podràs anar variant cada dia. Aquests conjunts de maternitat Nike estan confeccionats amb materials sostenibles que gestionen la suor i s'han dissenyat per acompanyar-te durant tot l'embaràs i el postpart.
Molts formen part del compromís Nike Move to Zero, que pretén reduir els residus i les emissions de carboni amb l'ús de teixits i ampolles de plàstic reciclats. Aquests conjunts de maternitat també utilitzen la tecnologia exclusiva de Nike Dri-FIT, que ajuda a mantenir a ratlla la suor i afavoreix la llibertat de moviment.
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Els millors conjunts de maternitat Nike
1.Els millors sostenidors esportius: Nike Dri-FIT Swoosh (M)
Els sostenidors esportius Nike Dri-FIT Swoosh (M) es poden convertir en els teus sostenidors diaris a partir de l'embaràs. El disseny elegant d'esquena creuada i la peça lliscant regulable permeten ajustar fàcilment la talla del pit a mesura que canvia. Presenten capes multifuncionals per facilitar l'alletament i l'extracció de la llet.
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2.Els millors leggings: leggings de cintura alta Nike One
Uns leggings versàtils i adaptables perquè no t'hagis de preocupar de renovar-los regularment. Aquests leggings de cintura alta permeten mantenir tota la panxa protegida o doblegar la cintura perquè quedi a l'alçada dels malucs.
Estan disponibles en diverses talles, des de la XXS fins a la 3XL-TT, perquè puguis trobar la que t'ofereixi més comoditat i protecció. A més a més, estan confeccionats amb fibres de polièster reciclat almenys en un 75 %.
3.El millor jersei: dessuadora Nike
Aquesta dessuadora presenta la vora central oberta perquè pugui obrir-se per donar el pit. També és reversible, cosa que li aporta versatilitat. Igual que els leggings, la dessuadora està confeccionada amb fibres de polièster reciclat, amb gestió de la suor, almenys en un 75 %. A més, incorpora dues butxaques laterals grans per desar-hi objectes bàsics.
4.La millor samarreta de tirants: samarreta de tirants Nike Maternity Dri-FIT
Una samarreta de tirants amb un ajust entallat, però confeccionada amb un teixit elàstic en quatre direccions. Gràcies a la seva versatilitat, podràs seguir portant-la fins i tot després de l'embaràs. Aquesta samarreta de tirants Dri-FIT està disponible en diversos colors atrevits i presenta un disseny elegant d'esquena creuada.
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5.La millor samarreta: samarreta Nike Dri-Fit Maternity
Aquesta samarreta de maternitat ultrasuau està confeccionada amb una mescla de polièster, cotó i raió que manté la transpirabilitat. A més, es tracta d'un material que proporciona molta elasticitat i espai per créixer.
6.Els millors pantalons curts de compressió: pantalons curts de 18 cm Nike Dri-FIT One
Aquests pantalons de compressió lleugera ofereixen protecció completa i gestió de la suor. S'adapten a les teves corbes i presenten una cintura que es pot doblegar. Estan disponibles en diversos colors i els pots combinar amb la part superior i les sabatilles que més t'agradin per completar el teu look per al dia a dia.
7.El millor vestit esportiu: vestit Nike Sportswear
Un vestit oversized com aquest ofereix un ajust ample i relaxat que pots portar tant a casa com fora. Tria la longitud per sobre dels genolls o una de més llarga perquè destaquin les teves sabatilles preferides. Alguns vestits presenten estampats Nike senzills o dissenys abstractes que recorden els núvols.
Text: Tiffany Ayuda