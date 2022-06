Quina roba d'entrenament de maternitat necessito?

Uns sostenidors esportius de maternitat que proporcionin subjecció i una protecció total per als pits en creixement poden marcar la diferència a l'hora d'entrenar-se. Generalment, moltes dones no se senten còmodes amb els cèrcols dels sostenidors. Per això el més probable és que vulguis evitar els models que en tenen quan busquis uns sostenidors esportius de maternitat.

Els dissenys amb ajust cenyit t'ofereixen una mica d'elevació, però tampoc és ideal sentir la peça massa ajustada, perquè podria restringir els teus moviments i fins i tot causar-te dolor. Per aquesta raó, hauries d'apostar per uns sostenidors esportius d'una o dues talles més de la que fas servir normalment, comenta Shortsleeve.

"Independentment de la talla habitual, moltes dones experimenten un augment de talla de sostenidors en el primer trimestre i durant el període postpart, especialment si dones el pit", explica Shortsleeve. "Els sostenidors esportius massa cenyits poden afavorir l'aparició de conductes obstruïts durant l'alletament".

Si estàs pensant a donar el pit, Keller recomana uns sostenidors esportius que serveixin també com a sostenidors de lactància. Tot i així, pot resultar una mica complicat trobar uns sostenidors esportius que et serveixin per ambdues finalitats a causa de les diferències quant a les necessitats de teixits, afirma Keller.

"Personalment, he vist que els aspectes tècnics d'un model podrien soscavar els de l'altre", continua Keller. "És tota una fita de disseny el fet de crear uns sostenidors esportius amb subjecció i efectius que també siguin còmodes i accessibles per a l'alletament o per extreure't llet".

Si no pots trobar els sostenidors esportius que et proporcionin l'equilibri que necessites, Keller recomana comprar sostenidors diferents per entrenar-te i per a l'alletament o per extreure't llet".

Pel que fa al disseny, Speir recomana que apostis per models senzills. "Busca'n un amb tirants amples i que t'ofereixi protecció lateral. A mesura que el pit creix, és aconsellable optar per una protecció completa, així no t'has de preocupar per res durant les sessions d'entrenament".

Alguns sostenidors esportius normals també poden ser ideals per entrenar-se durant l'embaràs. D'aquesta manera t'estalvies d'haver-ne de buscar uns de maternitat. Probablement també els voldràs portar després del part, així que val la pena invertir en uns sostenidors esportius que puguis fer servir més enllà de l'embaràs. Shortsleeve i Keller recomanen que, si trobes un model que realment t'agrada, en compris dos o tres.

"Tingues en compte el teu estil de vida quan compris uns sostenidors esportius de maternitat", afirma Shortsleeve. "Si has de pagar molt més pel fet que els sostenidors siguin de lactància i realment no els faràs servir per això, potser no val la pena". També és possible que trobis uns sostenidors amb la mateixa subjecció per un preu més econòmic que et serveixi per la teva finalitat. Cada persona és diferent".