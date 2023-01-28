La millor roba esportiva Nike per a nena
Guia de compra
Descobreix les millors peces de roba esportiva per a nena, des d'equipament per a esports d'alt rendiment fins a productes d'allò més càlids per jugar a l'aire lliure.
La roba esportiva Nike té tot el que cal perquè la jove atleta o l'aventurera que més t'estimes se senti fantàstica. La tecnologia de gestió de la humitat evita que s'acumuli la suor, el teixit transpirable refreda el cos durant els jocs més intensos i els models són prou versàtils per passar del pati a la classe.
Tant si busques pantalons curts com si vols comprar samarretes, dessuadores amb caputxa o sostenidors esportius, llegeix aquesta guia per descobrir les millors peces de roba esportiva Nike per a nenes d'entre 7 i 15 anys.
Samarretes de màniga curta amb gestió de la humitat Nike per a nena
Les samarretes de màniga curta Nike tenen un ajust ample perquè les nenes no deixin de moure's, tant si juguen a bàsquet com si fan educació física. Moltes samarretes inclouen teixit Nike Dri-FIT, que ofereix una sensació fresca i gestiona la humitat.
Descobreix un munt de dissenys per trobar el que més s'ajusti al seu estil personal. N'hi ha amb estampats divertits, mentre que d'altres tenen el logotip Swoosh clàssic. Tria entre un ajust estàndard o una samarreta ampla d'estil cropped, que queda bé amb uns leggings o uns pantalons de cintura alta i proporciona més ventilació quan fa calor.
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Pantalons curts esportius Nike per a nena
Nike té una àmplia varietat de pantalons curts esportius, des de models amples de teixit Fleece fins a dissenys flexibles de teixit Knit i pantalons elàstics de ciclisme.
Tria entre longituds i models diversos, com ara els pantalons curts de voleibol de 8 cm o els de bàsquet fins als genolls. Sigui quina sigui la teva elecció, aquestes peces faciliten la llibertat de moviment a la pista i al camp, i mantenen la comoditat a casa.
Sostenidors esportius Nike per a nena
Si aquests són els seus primers sostenidors esportius, el més important és la comoditat. Els sostenidors de la col·lecció Nike Indy tenen tirants fins i un teixit suau que ofereixen una sensació molt subtil, mentre que els de la línia Nike Swoosh presenten tirants amples per eliminar els punts de pressió i proporcionen un ajust cenyit per augmentar la subjecció.
Molts d'aquests sostenidors són ideals per fer esport gràcies a la tecnologia Nike Dri-FIT, que gestiona i ajuda a evaporar la suor. N'hi ha de subjecció lleugera o mitjana, i de talles des de l'XS fins a l'XL; les talles grans arriben fins als 105 cm.
Faldilles i vestits esportius Nike per a nena
Tant si busques una faldilla de tennis clàssica com si prefereixes un vestit atlètic per al dia a dia, trobaràs una gran varietat de models que la nena en qüestió podrà portar per a qualsevol activitat.
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Algunes faldilles esportives Nike tenen uns pantalons curts elàstics incorporats. També pots combinar un vestit de polièster ample de la línia Nike Sportswear amb uns pantalons curts de ciclisme, que li oferiran una protecció completa quan salti i corri.
Dessuadores càlides Nike per a nena
Si vols comprar roba esportiva per a nena, un element bàsic de la llista hauria de ser una dessuadora càlida. Les peces de coll rodó de teixit Fleece són d'allò més còmodes i serveixen per a tot l'any. Les dessuadores amb caputxa Nike Therma-FIT tenen materials que ajuden a regular la temperatura i obertures laterals, així que són ideals per fer activitats a l'aire lliure.
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Si vols una peça amb què pugui sortir a l'exterior i enfrontar-se amb les adversitats meteorològiques, dona un cop d'ull a la col·lecció Nike All Conditions Gear (ACG), que té un munt de dessuadores de teixit Fleece Polartec supersuaus que retenen l'escalfor quan fa fred i permeten evacuar la humitat.
Leggings versàtils Nike per a nena
Les malles i els leggings Nike ofereixen un ajust compressiu per minimitzar les distraccions en qualsevol esport. La col·lecció Nike Sportswear és prou còmoda per combinar-la amb conjunts per a l'escola, mentre que els leggings Nike Dri-FIT estan dissenyats per rendir i gestionen la suor quan les nenes juguen.
Descobreix peces per a tot tipus d'estils, des de dissenys completament negres fins a estampats tie-dye d'allò més vistosos. Tria uns leggings estàndard per portar-los durant tot l'any o decanta't per uns que ofereixin aïllament per quan fa fred.
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Xandalls de conjunt Nike per a nena
Els xandalls de conjunt Nike són pràctics i divertits. Tenim conjunts innovadors amb pantalons de cintura alta i jaquetes d'estil cropped de colors vistosos o xandalls tradicionals en un to negre clàssic.
Text: Hannah Singleton